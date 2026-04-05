IPL पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 7 गेंदबाज, मोहम्मद शमी लिस्ट में किस नंबर पर?

मोहम्मद शमी

लिस्ट में मोहम्मद शमी सातवें नंबर पर हैं। अनुभवी पेसर शमी ने अब तक पावरप्ले में 1500 गेंद फेंकी हैं और 54 विकेट लिए हैं। वह आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के लिए खेल रहे हैं। शमी ने रविवार (5 अप्रैल) को सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने चार ओवर में सिर्फ 9 रन देकर दो विकेट चटकाए। उन्होंने पावरप्ले में खतरनाक ओपनर अभिषेक शर्मा (शून्य) और ट्रेविस हेड (7) का शिकार किया। अभिषेक पहले ओवर में जबकि हेड तीसरे ओवर में पवेलियन लौटे।