IPL में बगैर पर्पल कैप जीते सबसे ज्यादा विकेट, 7 बदकिस्मत गेंदबाजों की लिस्ट में जसप्रीत बुमराह भी

जसप्रीत बुमराह

लिस्ट में चौथे नंबर पर धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह हैं। वह 2013 से आईपीएल में खेल रहे हैं मगर कभी पर्पल कैप अवॉर्ड नहीं जीत पाए। बुमराह ने 145 मुकाबलों में 183 विकेट झटके हैं। वह आईपीएल 2026 में पर्पल कैप के खिताबी सूखे को समाप्त करने की फिराक में होंगे। बुमराह आईपीएल डेब्यू से ही मुंबई इंडियंस (एमआई) में हैं।