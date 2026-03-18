IPL में बगैर पर्पल कैप जीते सबसे ज्यादा विकेट, 7 बदकिस्मत गेंदबाजों की लिस्ट में जसप्रीत बुमराह भी

आईपीएल में बगैर पर्पल कैप जीते सबसे ज्यादा विकेट चटाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में सुनील नरेन संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। वेस्टइंडीज के स्पिनर नरेन इंडियन प्रीमियर लीग में 189 मैचों में 192 ले चुके हैं। वह कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) का हिस्सा हैं।
पूर्व स्पिनर पीयूष चावला ने भी आईपीएल में 192 विकेट हासिल किए। उन्होंने 192 मैचों में ही यह कमाल किया। चार फ्रेंचाइजियों का हिस्सा रहे चावला ने 2024 में आखिरी आईपीएल मैच खेला था।
भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 221 आईपीएल मैचों में 187 शिकार किए। उन्होंने पिछले साल आईपीएल रिटायरमेंट का ऐलान किया। वह 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की ओर से खेले थे।
लिस्ट में चौथे नंबर पर धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह हैं। वह 2013 से आईपीएल में खेल रहे हैं मगर कभी पर्पल कैप अवॉर्ड नहीं जीत पाए। बुमराह ने 145 मुकाबलों में 183 विकेट झटके हैं। वह आईपीएल 2026 में पर्पल कैप के खिताबी सूखे को समाप्त करने की फिराक में होंगे। बुमराह आईपीएल डेब्यू से ही मुंबई इंडियंस (एमआई) में हैं।
पूर्व स्पिनर अमित मिश्रा ने इंडियन प्रीमियर लीग में 162 मैचों में 174 शिकार किए। वह दिल्ली, हैदराबाद और लखनऊ फ्रेंचाइजी में रहे। अमित ने 2024 में लखनऊ की तरफ से अंतिम आईपीएल मैच खेला था।
अनुभवी स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने 254 मैचों में 170 विकेट लिए हैं। वह आगामी सीजन में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) की ओर से उतरेंगे। जडेजा लंबे अरसे तक सीएसके में थे। हालांकि, उन्होंने आईपीएल डेब्यू आरआर से किया।
बदकिस्मत गेंदबाजों की फेहरिस्त में राशिद खान सातवें पायदान पर हैं। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद ने आईपीएल में 136 मुकाबलों में 158 विकेट झटके हैं। वह भी अब तक पर्पल कैप हासिल नहीं कर सके हैं। राशिद गुजरात टाइटंस (जीटी) में हैं।