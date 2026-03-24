IPL इतिहास में सबसे ज्यादा डॉट गेंद डालने वाले टॉप 7 बॉलर, हाईएस्ट विकेट टेकर लिस्ट में फिसड्डी

युजवेंद्र चहल

आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर युजवेंद्र चहल लिस्ट में फिसड्डी हैं। उन्होंने 1319 डॉट बॉली फेंकी हैं। पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के लेग स्पिनर चहल की 34.8 प्रतिशत गेंदों पर कोई रन नहीं बना। उन्होंने 174 मैचों में 221 शिकार किए हैं। वह आईपीएल में 200 विकेट का आंकड़ा छूने वाले फिलहाल इकलौते है।