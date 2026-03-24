IPL इतिहास में सबसे ज्यादा डॉट गेंद डालने वाले टॉप 7 बॉलर, हाईएस्ट विकेट टेकर लिस्ट में फिसड्डी

तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के नाम आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा डॉल बॉल फेंकने का रिकॉर्ड दर्ज है। भुवी ने 190 मैचों में 1852 गेंदों पर कोई रन नहीं दिया। उनकी 43.9 प्रतिशत गेंद डॉट रहीं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का हिस्सा भुवी 198 विकेट ले चुके हैं।
वेस्टइंडीज के स्पिनर सुनील नरेन ने 189 आईपीएल मैचों में 192 शिकार किए हैं। उन्होंने 1720 डॉट बॉल फेंकी हैं। उनकी 39.6 प्रतिशत गेंदों पर कोई रन नहीं बना। वह कोलकाता नाइट राइडर्स (केकआर) में हैं।
पूर्व दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने आईपीएल में 221 मुकाबलों में 1664 (35.3 प्रतिशत) गेंद डाली डालीं। उन्होंने 187 शिकार किए वह इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास ले चुके हैं। वह पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का हिस्सा थे।
लिस्ट में चौथे नंबर पर धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह हैं। बुमराह ने 145 मैचों में 1420 डॉल बॉली फेंकी हैं। उनकी 42.6 प्रतिशत गेंदों पर कोई रन नहीं बना। वह मुंबई इंडियंस (एमआई) की ओर से खेलते हैं। बुमराह के खाते में 183 विकेट हैं।
पूर्व स्पिनर पीयूष चावला ने 1358 (35.3 प्रतिशत) डॉल गेंद कीं। उन्होंने 192 मुकाबलों में 192 विकेट झटके। वह आईपीएल में आखिरी बार 2024 में एमआई की तरफ से खेले थे।
अनुभवी स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने 254 आईपीएल मुकाबलों में 170 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 1338 (33.0 प्रतिशत) गेंद डॉट निकालीं। लंबे समय तक सीएसके में रहे जडेजा आईपीएल के आगामी सीजन में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) की ओर से उतरेंगे।
आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर युजवेंद्र चहल लिस्ट में फिसड्डी हैं। उन्होंने 1319 डॉट बॉली फेंकी हैं। पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के लेग स्पिनर चहल की 34.8 प्रतिशत गेंदों पर कोई रन नहीं बना। उन्होंने 174 मैचों में 221 शिकार किए हैं। वह आईपीएल में 200 विकेट का आंकड़ा छूने वाले फिलहाल इकलौते है।