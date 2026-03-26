IPL में नॉट आउट रहते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर; विराट कोहली नहीं, ये दिग्गज नंबर-1

एबी डिविलियर्स

सूची में तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स हैं। उन्होंने 40 पारियों में नॉट आउट रहते हुए 2228 रन जोडे। डिविलियर्स 2011 से 2021 तक आरसीबी की ओर से खेले। उन्होंने 2008 में डेक्कन चार्जर्स की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था।