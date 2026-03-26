IPL में नॉट आउट रहते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर; विराट कोहली नहीं, ये दिग्गज नंबर-1

आईपीएल में नॉट आउट रहते हुए सबसे ज्यादा बनाने का कारनामा एमएस धोनी ने अंजाम दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का हिस्सा धोनी ने 100 बार नाबाद रहते हुए 3057 रन जुटाए। वह 100 पारियों में नाबाद लौटने वाले इकलौते हैं।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आईपीएल में 40 पारियों में नाबाद रहे हैं। उन्होंने इस दौरान 2309 रन बनाए। वह आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन (8661) बनाने वाले क्रिकेटर हैं। उनके अलावा कोई 8 हजार का आंकड़ा नहीं छू सका।
सूची में तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स हैं। उन्होंने 40 पारियों में नॉट आउट रहते हुए 2228 रन जोडे। डिविलियर्स 2011 से 2021 तक आरसीबी की ओर से खेले। उन्होंने 2008 में डेक्कन चार्जर्स की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था।
पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन आईपीएल में 29 मर्तबा नाबाद लौटे। उन्होंने इस दौरान 1872 रन बटोरे। धवन ने 2024 में पंजाब किंग्स की तरफ से आखिरी आईपीएल मैच खेला।
'मिस्टर आईपीएल' कहे जाने वाले सुरेश रैना ने 30 पारियों में नाबाद रहकर 1635 रन बनाए। उन्होंने 13 सीजन में से 11 चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले। वह दो सीजन में गुजरात लॉयंस में रहे थे।
लिस्ट में छठे पायदान पर रोहित शर्मा हैं। मुंबई इंडियंस (एमआई) का हिस्सा रोहित ने 30 पारियों में नॉट आउट रहकर 1622 रन जुटाए। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित आईपीएल में दूसरे सबसे ज्यादा रन (7046) बनाने वाले प्लेयर हैं।