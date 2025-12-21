U19 एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 बल्लेबाज, भारतीय बैटर का रहा दबदबा

अभिज्ञान कुंडू

पुरुष अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अभिज्ञान कुंडू के नाम है। उन्होंने टूर्नामेंट में दोहरा शतक भी लगाया था। हालांकि फाइनल में 20 गेंद में 13 रन ही बना सके। अभिज्ञान कुंडू ने कई मैचों में दमदार पारियां भी खेली। कुंडू ने टूर्नामेंट में 5 मैचों में 92 के औसत से 276 रन बनाए। उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 209 रहा।