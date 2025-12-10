T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले 5 भारतीय बॉलर, बुमराह नहीं ये पेसर है नंबर वन

बुमराह का बवंडर

2016 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले जसप्रीत बुमराह भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वे दूसरे ही गेंदबाज हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए 100 विकेट निकाले हैं। 81 मैचों में उनके विकेटों की संख्या टी20आई क्रिकेट में 101 हो चुकी है।