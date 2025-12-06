ODI में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले कीपर, डिकॉक ने की वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी; धोनी लिस्ट में फिसड्डी

क्विंटन डिकॉक

साउथ अफ्रीका के धाकड़ विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक ने शनिवार को भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। वह वनडे क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा से शतक जड़ने वाले विकेटकीपर बन गए हैं। उन्होंने विशाखापट्टनम में 89 गेंदों में 106 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 6 सिक्स हैं। यह डिकॉक का 23वां शतक था। वह 161 वनडे खेल चुके हैं। कुमार संगाकारा ने भी बतौर विकेटकीपर 23 शतक जमाए। श्रीलंका के पूर्व दिग्गज ने वनडे करियर में कुल 25 सेंचुरी जमाईं।