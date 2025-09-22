TOP 5 Who Won Most T20 Trophies As a Player Kieron Pollard Smashes Bravo World Record Rohit Sharma at Last Spot in list T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाले 5 प्लेयर, पोलार्ड ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड; रोहित लिस्ट में फिसड्डी
टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाले टॉप 5 प्लेयर की लिस्ट में रोहित शर्मा एकमात्र भारतीय हैं। वहीं, दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के सीपएल 2025 ट्रॉफी जीतते ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाला।

Md.Akram Mon, 22 Sep 2025 08:53 PM
1/5

कीरोन पोलार्ड

वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में बतौर खिलाड़ी सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उनके खाते में फिलहाल 31 फाइनल खेलने के बाद 18 खिताब हैं। उन्होंने ड्वेन ब्रावो का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। 38 वर्षीय पोलार्ड ने यह कारनामा ट्रिनबागो नाइट राइडर्स द्वारा कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपएल) 2025 ट्रॉफी जीतने के बाद अंजाम दिया। ट्रिनबागो ने फाइनल में गुयाना अमेजन वॉरियर्स को तीन विकेट से मात दी। पोलार्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। बता दें कि पोलार्ड ने प्लेयर के रूप में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में 5 खिताब जीते। वह आईपीएल से रिटायर हो चुके हैं।

2/5

ड्वेन ब्रावो

वेस्टइंडीड के पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने अपने करियर में कुल 17 टी20 ट्रॉफी जीती। उन्होंने 26 फाइनल मुकाबले खेले। लंबे समय तक आईपीएल में खेलने वाले ब्रावो ने भारतीय लीग में तीन खिताब जीते। वह आईपीएल में आखिरी बार चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की ओर से खेले थे।

3/5

शोएब मलिक

लिस्ट में तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शोएब मलिक हैं। मलिक ने टी20 क्रिकेट में प्लेयर के रूप में 16 खिताब अपने नाम किए हैं। उन्होंने इस फॉर्मेट में 22 फाइनल मुकाबले खेले हैं। 43 वर्षीय मलिक ने अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का फाइनल खेला था।

4/5

सुनील नरेन

वेस्टइंडीज के खतरनाक ऑलराउंडर सुनील नरेन ने अब तक 12 टी20 ट्रॉफी जीती हैं। वह 19 खिताबी मुकाबले खेल चुके हैं। 37 वर्षीय नरेन सीपीएल में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स का हिस्सा हैं। वह आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के लिए खेलते हैं। नरेन ने बतौर प्लेयर तीन आईपीएल खिताब जीते हैं।

5/5

रोहित शर्मा

भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा लिस्ट में फिसड्डी हैं। वह संयुक्त रूप से पांचवें पायदान पर हैं। रोहित ने अब तक बतौर 11 टी20 ट्रॉफी जीती हैं। वह इस फॉर्मेट में 12 फाइनल खेल चुके हैं। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था। वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं। उन्होंने आईपीएल में 6 ट्रॉफी जीती हैं। वहीं, वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने भी 11 टी20 ट्रॉफी अपने नाम की हैं। उन्होंने 17 खिताबी मुकाबले खेले हैं। रसेल सीपीएल में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। वह आईपीएल में केकेआर का हिस्सा हैं।

