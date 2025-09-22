T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाले 5 प्लेयर, पोलार्ड ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड; रोहित लिस्ट में फिसड्डी

कीरोन पोलार्ड

वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में बतौर खिलाड़ी सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उनके खाते में फिलहाल 31 फाइनल खेलने के बाद 18 खिताब हैं। उन्होंने ड्वेन ब्रावो का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। 38 वर्षीय पोलार्ड ने यह कारनामा ट्रिनबागो नाइट राइडर्स द्वारा कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपएल) 2025 ट्रॉफी जीतने के बाद अंजाम दिया। ट्रिनबागो ने फाइनल में गुयाना अमेजन वॉरियर्स को तीन विकेट से मात दी। पोलार्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। बता दें कि पोलार्ड ने प्लेयर के रूप में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में 5 खिताब जीते। वह आईपीएल से रिटायर हो चुके हैं।