ये हैं विराट कोहली के 5 लाजवाब वनडे रिकॉर्ड, 17 सालों में क्रिकेट इतिहास में यूं ही नहीं हो गए अमर

विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 17 साल कंप्लीट कर लिए हैं। उन्होंने 18 अगस्त 2008 को वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने अपने करियर में कीर्तिमानों की झड़ी लगाई। कोहली क्रिकेट इतिहास में अमर हो गए हैं।

Md.Akram Mon, 18 Aug 2025 07:10 PM
श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के इंटरनेशनल क्रिकेट में 17 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने आज ही के दिन यानी 18 अगस्त 2008 को श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था। क्रिकेट इतिहास में अमर हो चुके कोहली ने ढेरों जबर्दस्त रिकॉर्ड बनाए हैं। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटारयरमेंट ले चुके हैं। चलिए, आपको कोहली के 5 लाजवाब वनडे रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं।

सबसे तेज इतने रन बनाए

विराट वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 8000 (175 पारी), 9000 (194 पारी), 10000 (205 पारी), 11000 (222 पारी), 12000 (242 पारी), 13000 (247 पारी) और 14000 (284 पारी) रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। यह कारनामा उनकी बेजोड़ निरंतरता को दर्शाता है।

सबसे ज्यादा वनडे शतक

कोहली ने वनडे इतिहास में सर्वाधिक 51 शतक जमाए हैं। उनके बाद महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नंबर पर हैं। सचिन ने 463 वनडे मैचों में 49 सेंचुरी लगाईं। 'चेस मास्टर' के नाम से कोहली ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 27 शतक जड़े हैं। यह वनडे में चेज करते हुए किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा शतक हैं।

290 पारियों में सबसे ज्यादा रन

विराट 290 वनडे पारियों के बाद सबसे अधिक रन बनाने वाले प्लेयर हैं। 36 वर्षीय बल्लेबाज ने अब तक 302 वनडे मैचों की 290 पारियों में 14181 रन बनाए हैं। उनका औसत 57.88 का है। वहीं, सचिन ने 290 वनडे पारियों के बाद 11537 रन जुटाए थे।

एक टीम के सामने सेंचुरी

कोहली के नाम वनडे क्रिकेट में एक टीम में के सामने सबसे ज्यादा 10 सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ऐसा किया। उनके बाद लिस्ट में सचिन हैं। सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 9 शतक जमाए। कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 शतक जड़ चुके हैं।

वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन

कोहली ने वनडे वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में 11 मैचों में 95.62 के शानदार औसत से 765 रन जोड़े थे। वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। भारत को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार झेलनी पड़ी थी।

