Hindi Newsफोटोखेलसाल 2025 में विराट कोहली ने बनाए ये 5 कमाल के रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर का सिंहासन तक हिला डाला

साल 2025 में विराट कोहली ने बनाए ये 5 कमाल के रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर का सिंहासन तक हिला डाला

भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली का साल 2025 में जमकर बल्ला चला। उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल कीं। चलिए, आपको कोहली के 2025 में बनाए 5 कमाल के रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं। वह अब भारतीय टीम के लिए सिर्फ वनडे खेलते हैं। उन्होंने 12 मई को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया।

Md.Akram Dec 31, 2025 11:27 am IST
1/5

2025 में सबसे ज्यादा वनडे रन

दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे रन बनाए। उन्होंने 13 मैचों में 65.10 के औसत से 651 रन बटोरे। उनके बल्ले से इस दौरान तीन शतक और पांच अर्धशतक निकले।

2/5

वनडे क्रिकेट में 14 हजारी बने

कोहली वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके खाते में फिलहाल 308 वनडे मैचों में 14557 रन हैं। उन्होंने श्रीलंका के पूर्व दिग्गज कुमार संगाकारा (14234) को पछाड़ा। टॉप पर सचिन तेंदुलकर (18426) हैं।

3/5

ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी

कोहली ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में 84 रन की पारी खेलकर शानदार कारनामा किया था। वह आईसीसी नॉकआउट मैचों में एक हजार रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बने। कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में एक रन बनाया था।

4/5

द्रविड़ का रिकॉर्ड किया ध्वस्त

विराट कोहली बतौर फील्डर भारत के लिए सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने अब तक 556 इंटरनेशनल मैचों में 342 कैच लिए हैं। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में जोश इंग्लिस का कैच पकड़कर राहुल द्रविड़ (333) का रिकॉर्ड ध्वस्त किया।

5/5

सचिन का सिंहासन हिलाया

कोहली एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का सिंहासन हिला डाला। कोहली ने रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 135 रनों की पारी खेलकर सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। यह कोहली का 52वां वनडे शतक था। वहीं, सचिन टेस्ट क्रिकेट में अपने करियर में 51 शतक जमाए। कोहली के खाते में अभी 53 वनडे सेंचुरी हैं। वह अब 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे।

