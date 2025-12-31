साल 2025 में विराट कोहली ने बनाए ये 5 कमाल के रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर का सिंहासन तक हिला डाला

सचिन का सिंहासन हिलाया

कोहली एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का सिंहासन हिला डाला। कोहली ने रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 135 रनों की पारी खेलकर सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। यह कोहली का 52वां वनडे शतक था। वहीं, सचिन टेस्ट क्रिकेट में अपने करियर में 51 शतक जमाए। कोहली के खाते में अभी 53 वनडे सेंचुरी हैं। वह अब 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे।