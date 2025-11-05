बर्थडे ब्वॉय विराट कोहली के 5 बेजोड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ने में छूट जाएंगे पसीने

सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज या टूर्नामेंट बनने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर ने 20 बार इस अवॉर्ड को जीता है, जबकि विराट कोहली 21 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। ये भी विराट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक्टिव क्रिकेटर्स में कोई उनके आसपास नहीं है।