बर्थडे ब्वॉय विराट कोहली के 5 बेजोड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ने में छूट जाएंगे पसीने

Happy Birthday Virat Kohli: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का आज जन्मदिन है और इस खास मौके पर जान लीजिए कि उन्होंने कौन से पांच वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, जो बेजोड़े हैं और हाल फिलहाल में टूटने वाले नहीं हैं।

Vikash GaurWed, 5 Nov 2025 08:52 AM
बर्थडे ब्वॉय के 5 बेजोड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली आज अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं। 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में जन्मे इस दिग्गज बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर सैकड़ों रिकॉर्ड बनाए हैं। इनमें दर्जनों वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल हैं, लेकिन उनके जन्मदिन के खास मौके पर जानिए उनके 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में जो वाकई में बेजोड़ हैं।

सबसे ज्यादा ODI सेंचुरी

विराट कोहली के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वे एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों का अर्धशतक पूरा कर लिया है। वे अब तक 51 शतक इस फॉर्मेट में जड़ चुके हैं।

सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज या टूर्नामेंट बनने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर ने 20 बार इस अवॉर्ड को जीता है, जबकि विराट कोहली 21 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। ये भी विराट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक्टिव क्रिकेटर्स में कोई उनके आसपास नहीं है।

वनडे में सबसे तेज कई माइलस्टोन विराट के नाम

विराट कोहली के नाम सबसे कम पारियों में 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 और 14,000 वनडे रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड है। विराट कोहली ने केवल 267 पारियों में 13,000 वनडे रन पूरे किए थे, जो सचिन तेंदुलकर की पारियों से काफी कम हैं।

ODI रन चेज में सबसे ज्यादा शतक

विराट कोहली को 'चेज मास्टर' यूं ही नहीं कहा जाता। उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए 27 शतक लगाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज से कहीं ज्यादा हैं। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड इतना कठिन है कि आज तक कोई खिलाड़ी 20 शतक के आस-पास भी नहीं पहुंच पाया है।

एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन

एक वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम दर्ज है। विराट कोहली ने 765 रन 2023 के वनडे विश्व कप में बनाए थे। दूसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 2003 में 673 रन बनाए थे।

