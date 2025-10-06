Top 5 teams with the most wins in Test Cricket History these two are impossible to beat Know where is India ranked टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टॉप-5 टीमें; इन 2 को पछाड़ना नामुमकिन, भारत किस नंबर पर?
सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है, वहीं इंग्लैंड दूसरे नंबर पर हैं। इन दो टीमों ने अभी तक 400 से अधिक टेस्ट मैच जीते हैं। इन दो टीमों को पछाड़ना मुश्किल है क्योंकि कई टीमों ने अभी तक इतने मैच खेले हैं।

Mon, 6 Oct 2025
इंग्लैंड क्रिकेट टीम दूसरे नंबर पर

क्रिकेट का जनक इंग्लैंड है, मगर फिर भी इस टीम के नाम सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है। इंग्लैंड ने दुनिया में सबसे अधिक 1089 टेस्ट खेले हैं, वह 1000 से अधिक टेस्ट खेलने वाली एकमात्र टीम है, मगर उनके खाते में 403 जीत है और वह लिस्ट में दूसरे नंबर पर है।

चैंपियन साउथ अफ्रीका भी लिस्ट में

मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका 188 जीत के साथ भारत और वेस्टइंडीज के ऊपर है। साउथ अफ्रीका ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 475 मैच जीते हैं। वह लिस्ट में तीसरी सबसे सफल टीम है।

वेस्टइंडीज की टीम अब भी टॉप-5 में

90 के दशक की सबसे खुंखास टीम आज भी अपने पुराने रिकॉर्ड्स के दम पर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाली टॉप-5 टीमों में बनी हुई है। वेस्टइंडीज ने अभी तक 588 में से 185 मैच जीते हैं। वह लिस्ट में चौथे नंबर पर है।

टीम इंडिया पहुंची वेस्टइंडीज के बेहद नजदीक

90 के दशक में टेस्ट क्रिकेट पर राज करने वाली वेस्टइंडीज की टीम अब काफी पिछड़ गई है। रेड बॉल क्रिकेट में अब उन्हें टीयर-2 की टीम कहा जाता है। लगातार मैच हार रही वेस्टइंडीज की टीम के नजदीक अब भारत पहुंच गया है। टीम इंडिया ने अभी तक खेले 595 मैचों में से 184 जीते हैं और 186 में हार का सामना करना पड़ा है।

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम नंबर-1

ऑस्ट्रेलिया के नाम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कंगारुओं ने अभी तक खेले 877 में से 422 मैच जीते हैं। इस टीम के नाम एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की भी ट्रॉफी है।

