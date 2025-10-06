टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टॉप-5 टीमें; इन 2 को पछाड़ना नामुमकिन, भारत किस नंबर पर?

क्रिकेट का जनक इंग्लैंड है, मगर फिर भी इस टीम के नाम सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है। इंग्लैंड ने दुनिया में सबसे अधिक 1089 टेस्ट खेले हैं, वह 1000 से अधिक टेस्ट खेलने वाली एकमात्र टीम है, मगर उनके खाते में 403 जीत है और वह लिस्ट में दूसरे नंबर पर है।
मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका 188 जीत के साथ भारत और वेस्टइंडीज के ऊपर है। साउथ अफ्रीका ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 475 मैच जीते हैं। वह लिस्ट में तीसरी सबसे सफल टीम है।
90 के दशक की सबसे खुंखास टीम आज भी अपने पुराने रिकॉर्ड्स के दम पर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाली टॉप-5 टीमों में बनी हुई है। वेस्टइंडीज ने अभी तक 588 में से 185 मैच जीते हैं। वह लिस्ट में चौथे नंबर पर है।
90 के दशक में टेस्ट क्रिकेट पर राज करने वाली वेस्टइंडीज की टीम अब काफी पिछड़ गई है। रेड बॉल क्रिकेट में अब उन्हें टीयर-2 की टीम कहा जाता है। लगातार मैच हार रही वेस्टइंडीज की टीम के नजदीक अब भारत पहुंच गया है। टीम इंडिया ने अभी तक खेले 595 मैचों में से 184 जीते हैं और 186 में हार का सामना करना पड़ा है।
ऑस्ट्रेलिया के नाम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कंगारुओं ने अभी तक खेले 877 में से 422 मैच जीते हैं। इस टीम के नाम एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की भी ट्रॉफी है।