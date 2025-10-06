टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टॉप-5 टीमें; इन 2 को पछाड़ना नामुमकिन, भारत किस नंबर पर?

टीम इंडिया पहुंची वेस्टइंडीज के बेहद नजदीक

90 के दशक में टेस्ट क्रिकेट पर राज करने वाली वेस्टइंडीज की टीम अब काफी पिछड़ गई है। रेड बॉल क्रिकेट में अब उन्हें टीयर-2 की टीम कहा जाता है। लगातार मैच हार रही वेस्टइंडीज की टीम के नजदीक अब भारत पहुंच गया है। टीम इंडिया ने अभी तक खेले 595 मैचों में से 184 जीते हैं और 186 में हार का सामना करना पड़ा है।