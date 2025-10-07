किसके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड? भारत के पास टॉप-2 में जगह बनाने का गोल्डन चांस

टीम इंडिया के पास गोल्डन चांस

1932 में भारत ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था। तब से लेकर टीम इंडिया अभी तक 1915 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से 921 में जीत मिली, 702 हारे, 18 टाई रहे और 224 ड्रॉ हुए। भारत ने अब इंग्लैंड के बराबर मैच जीते हैं, अगर टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी जीत दर्ज करती है तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरी सबसे सफल टीम बन जाएगी।