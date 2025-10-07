किसके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड? भारत के पास टॉप-2 में जगह बनाने का गोल्डन चांस

1932 में भारत ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था। तब से लेकर टीम इंडिया अभी तक 1915 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से 921 में जीत मिली, 702 हारे, 18 टाई रहे और 224 ड्रॉ हुए। भारत ने अब इंग्लैंड के बराबर मैच जीते हैं, अगर टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी जीत दर्ज करती है तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरी सबसे सफल टीम बन जाएगी।
ऑस्ट्रेलिया के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलियाई ही दुनिया में एकमात्र ऐसी टीम है जिसने अभी तक 1000 से अधिक मैच जीते हैं। जी हां, अभी तक खेले 2107 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने 1158 मैच जीते, वहीं 676 मैच हारे हैं।
क्रिकेट का जनक इंग्लैंड के नाम सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मगर मैच जीतने के मामले में टीम इस समय भारत की बराबरी पर है। इंग्लैंड ने अभी तक खेले 2117 मुकाबलों में से 921 ही जीते हैं, जबकि 790 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है।
पाकिस्तान की टीम भी इस लिस्ट में मौजूद है। उन्होंने अभी तक खेले 1734 मैचों में से 831 जीते और 696 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। मौजूदा समय में पाकिस्तान क्रिकेट टीम सबसे बुरे दौर से गुजर रही है।
मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका लिस्ट में सबसे अखिरी पांचवें पायदान पर है। टीम ने अभी तक खेले 1373 मैचों में से 719 में जीत दर्ज की है।