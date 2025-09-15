Top 5 Teams with Most Wins in Asia Cup India Equal Sri Lanka Record Become No 1 Know Where is Pakistan एशिया कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टॉप-5 टीमें, पाकिस्तान को रौंदकर भारत बना नंबर-1
एशिया कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टॉप-5 टीमें, पाकिस्तान को रौंदकर भारत बना नंबर-1

भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल कर लिया है। भारत और श्रीलंका दोनों ने एशिया कप में बराबर मैच जीते हैं।

Lokesh KheraMon, 15 Sep 2025 09:00 AM
एशिया कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें

एशिया कप का 17वां एडिशन यूएई में खेला जा रहा था। टूर्नामेंट के 6ठे मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराकर सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। संयुक्त रूप में श्रीलंका भी भारत के साथ पहले पायदान पर है। वहीं पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है।

भारत ने जीता 45वां मैच

एशिया कप वनडे और टी20 फॉर्मेट में खेला जाता है। भारत ने दोनों फॉर्मेट मिलाकर एशिया कप के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे अधिक अब 45 मैच जीत लिए हैं। भारत के अलावा श्रीलंका के नाम भी इतने ही मैच जीतने का रिकॉर्ड है।

श्रीलंका भी नंबर-1

भारत के साथ श्रीलंकाई टीम पहले पायदान पर है। दोनों टीमों ने टूर्नामेंट के इतिहास में 45-45 मैच जीते हैं। अब देखना होगा कि एशिया कप 2025 के खत्म होते-होते कौन सी टीम बढ़त बनाती है।

पाकिस्तान तीसरे नंबर पर

भारत और श्रीलंका के मुकाबले पाकिस्तान की टीम एशिया कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमों की लिस्ट में काफी पीछे हैं। पाकिस्तान 1984 के हुए एशिया कप के पहले एडिशन से टूर्नामेंट का हिस्सा है। मैन इन ग्रीन ने अभी तक 34 मैच जीते हैं।

बांग्लादेश के नाम 13 जीत

बांग्लादेश एशिया कप की चौथी सबसे सफल टीम है, उन्होंने अभी तक टूर्नामेंट में 13 मैच जीते हैं। एशिया कप 2025 में भी टीम एक मैच जीत चुकी है।

अफगानिस्तान भी लिस्ट में&nbsp;

अफगानिस्तान की टीम इस लिस्ट में सबसे नीचे पांचवें पायदान पर है। इस टीम ने पिछले कुछ समय में काफी प्रभावित किया है। अफगानिस्तान अभी तक एशिया कप में 8 मैच जीत चुका है।

