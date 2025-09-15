एशिया कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टॉप-5 टीमें, पाकिस्तान को रौंदकर भारत बना नंबर-1

एशिया कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें

एशिया कप का 17वां एडिशन यूएई में खेला जा रहा था। टूर्नामेंट के 6ठे मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराकर सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। संयुक्त रूप में श्रीलंका भी भारत के साथ पहले पायदान पर है। वहीं पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है।