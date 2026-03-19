IPL इतिहास में सबसे ज्यादा कप्तान बदलने वाली टॉप 5 टीमें, हैदराबाद तीसरे नंबर पर; लिस्ट में RCB शामिल

पंजाब किंग्स

आईपीएल में सबसे ज्यादा कप्तान बनाने वाली फ्रेंचाइजी पंजाब है। पंजाब की अब तक 17 खिलाड़ी कमान संभाल चुके हैं। श्रेयस अय्यर फिलहाल पंजाब किंगस (पीबीकेएस) के कप्तान हैं। श्रेयस के अलावा युवराज सिंह, कुमार संगकारा, महेला जयवर्धने, एडम गिलक्रिस्ट, डेविड हसी, जॉर्ज बेली, वीरेंद्र सहवाग, डेविड मिलर, मुरली विजय, ग्लेन मैक्सवेल, आर अश्विन, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, शिकर धवन, सैम करन और जितेश शर्मा ने भी टीम की कप्तानी की।