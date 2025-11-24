ये हैं दुनिया के 5 सबसे लंबे क्रिकेटर, टीम इंडिया के लिए कहर बने मार्को यानसेन भी लिस्ट में शामिल

मार्को यानसेन

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर मार्को यानसेन की हाइट 6 फीट 8 इंच है। यानसेन सोमवार (24 नवंबर) को टीम इंडिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में कहर बनकर टूटे। उन्होंने 48 रन देकर छह विकेट चटकाए और भारत को 201 रनों पर समेटा। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 288 रनों की बढ़त हासिल की।