ये हैं दुनिया के 5 सबसे लंबे क्रिकेटर, टीम इंडिया के लिए कहर बने मार्को यानसेन भी लिस्ट में शामिल

पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान दुनिया के सबसे लंबे क्रिकेटर हैं। पूर्व तेज गेंदबाज इरफान की लंबाई 7.1 फीट है। उन्होंने 2010 से 2019 तक पाकिस्तान के लिए 86 इंटरनेशनल मैच खेले।
साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर मार्को यानसेन की हाइट 6 फीट 8 इंच है। यानसेन सोमवार (24 नवंबर) को टीम इंडिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में कहर बनकर टूटे। उन्होंने 48 रन देकर छह विकेट चटकाए और भारत को 201 रनों पर समेटा। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 288 रनों की बढ़त हासिल की।
न्यूजीलैंड के काइल जैमीसन की लंबाई 6.8 फीट है। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर ने अब तक 19 टेस्ट, 20 वनडे और 13 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज बिली स्टैनलेक की भी 6.8 फीट लंबे हैं। उन्होंने 2017 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। वह सात वनडे और 13 T20I मुकाबले खेल चुके हैं।
वेस्टइंडीज के बॉलिंग ऑलराउंडर जेसन होल्डर की हाइट 6 फीट 7 इंच है। होल्डर ने 2013 में इंटरनेशनल डेब्यू किया। वह अभी तक 69 टेस्ट, 138 वनडे और 86 टी20 इंटरनेशनल में मैदान पर उतरे हैं।