वीरेंद्र सहवाग के बर्थडे पर जानिए उनके 5 हैरतअंगेज रिकॉर्ड, बतौर कप्तान ये कमाल धोनी भी नहीं कर पाए

आज वीरेंद्र सहवाग अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1978 को दिल्ली के नजफगढ़ में हुआ। उन्होंने करियर में 374 इंटरनेशनल मैच खेले। सहवाग 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे। जानिए, सहवाग के बर्थडे पर उनके 5 हैरतअंगेज रिकॉर्ड।

Md.Akram Mon, 20 Oct 2025 03:20 PM
टेस्ट क्रिकेट में दो तिहरे शतक

पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग टेस्ट क्रिकेट में दो तिहरे शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय हैं। उन्होंने 2004 में मुल्तान में पाकिस्तान के खिलाफ 309 जबकि 2008 में चेन्नई में साउथ अफ्रीका के सामने 319 रनों की पारी खेली थी। टेस्ट में सहवाग के अलावा डॉन ब्रैडमेन, ब्रायन लारा और क्रिस गेल ने दो-दो ट्रिपल सेंचुरी ठोकीं।

धोनी भी नहीं कर पाए ऐसा

सहवाग के नाम वनडे में बतौर कप्तान सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने दिसंबर 2011 में श्रीलंका के विरुद्ध कप्तानी करते हुए 149 गेदों में 219 रन बनाए थे। उनके अलावा सिर्फ रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान दोहरा शतक जमाया है। वहीं, एमएस धोनी ने वनडे में कप्तान के रूप में सबसे बड़ी पारी नाबाद 139 रनों की खेली। उन्होंने ऐसा 2013 में मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था।

एक दिन में इतने टेस्ट रन

टेस्ट मैच में एक दिन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सहवाग तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने दिसंबर 2009 में श्रीलंका के विरुद्ध एक दिन में 284 रन बनाए थे। सहवाग से आगे इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज वैली हैमंड (295) और ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज ब्रैडमेन (305) हैं।

एक वनडे मैच में 25 चौके

सहवाग एक वनडे में सबसे ज्यादा चौके लगाने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने 2011 में इंदौर में श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में 25 चौके ठोके थे। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने फरवरी 2010 में ग्वालियर में साउथ अफ्रीका के सामने 25 चौके जमाए। लिस्ट में टॉप पर रोहित शर्मा हैं। उन्होंने नवंबर 2014 में कोलकाता में श्रीलंका के विरुद्ध 33 चौके जड़े थे।

टेस्ट में भारतीय 'सिक्सर किंग'

टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा सिक्स मारने का रिकॉर्ड फिलहला सहवाग के खाते में हैं। उन्होंने 103 टेस्ट मैचों में 90 छक्के उड़ाए। हालांक, सहवाग का यह रिकॉर्ड अब खतरे में हैं क्योंकि ऋषभ पंत ने उनकी बराबरी कर ली है। भारत के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज पंत 47 टेस्ट में 90 छक्के लगा चुके हैं।

