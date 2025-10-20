वीरेंद्र सहवाग के बर्थडे पर जानिए उनके 5 हैरतअंगेज रिकॉर्ड, बतौर कप्तान ये कमाल धोनी भी नहीं कर पाए

धोनी भी नहीं कर पाए ऐसा

सहवाग के नाम वनडे में बतौर कप्तान सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने दिसंबर 2011 में श्रीलंका के विरुद्ध कप्तानी करते हुए 149 गेदों में 219 रन बनाए थे। उनके अलावा सिर्फ रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान दोहरा शतक जमाया है। वहीं, एमएस धोनी ने वनडे में कप्तान के रूप में सबसे बड़ी पारी नाबाद 139 रनों की खेली। उन्होंने ऐसा 2013 में मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था।