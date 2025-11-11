वे 5 स्टेडियम, जहां टीम इंडिया ने खेले हैं सबसे ज्यादा टेस्ट मैच; ये ऐतिहासिक मैदान हैं इनमें शामिल

एम चिन्नास्वामी टॉप 5 में

भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों की मेजबानी करने के मामले में बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पांचवें नंबर पर आता है, जिसने अभी तक 25 टेस्ट मैचों की मेजबानी की है। हालांकि, आगे इसे मैच मिलने की संभावना कम है, क्योंकि यहां RCB की जीत के बाद भगदड़ मच गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से इसे खतरनाक पाया गया है।