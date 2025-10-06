टेस्ट में सबसे धीमा शतक जमाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय और एक पाकिस्तानी भी शामिल

टेस्ट क्रिकेट में टाइम के लिहाज से सबसे धीमा शतक लगाने का रिकॉर्ड मुदस्सर नजर के नाम दर्ज है। पाकिस्तान के पूर्व बैटिंग ऑलराउंडर मुदस्सर ने 1977 में लाहौर में इंग्लैंड के खिलाफ 557 मिनट में सेंचुरी कंप्लीट की थी। उन्होंने 449 गेंदों का सामना करने के बाद 12 चौकों के जरिए 114 रनों की पारी खेली थी।
फेहरिस्त में दूसरे पायदान पर साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज जैकी मैकग्ल्यू हैं। मैकग्ल्यू ने 1958 में डरबन के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 545 मिनट में शतक पूरा किया था। उन्होंने कुल 105 रनों की पारी खेली थी।
श्रीलंका के पूर्व सलामी बल्लेबाज असंका गुरुसिंहा ने 1994 में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच में 535 मिनट में शतक जमाया था। उन्होंने हरारे के मैदान पर 461 गेंदों में 128 रन जोड़े थे, जिसमें 14 चौके और एक छक्का शामिल है।
न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान जेफ क्रो ने 1987 में श्रीलंका के सामने 516 मिनट में सेंचुरी कंप्लीट की थी। उन्होंने कोलंबो में 398 गेंदों में नाबाद 120 रन बनाए। उनके बल्ले से 13 चौके निकले थे।
लिस्ट में पांचवें नंबर पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर हैं। उन्होंने 1992 में जिम्बाब्वे के विरुद्ध टेस्ट में 500 मिनट में शतक पूरा किया था। यह मैच हरारे के मैदान पर आयोजित हुआ। मांजरेकर ने 422 गेंदों में कुल 104 रन जुटाए थे, जिसमें 7 चौके हैं।