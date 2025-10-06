टेस्ट में सबसे धीमा शतक जमाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय और एक पाकिस्तानी भी शामिल

मुदस्सर नजर

टेस्ट क्रिकेट में टाइम के लिहाज से सबसे धीमा शतक लगाने का रिकॉर्ड मुदस्सर नजर के नाम दर्ज है। पाकिस्तान के पूर्व बैटिंग ऑलराउंडर मुदस्सर ने 1977 में लाहौर में इंग्लैंड के खिलाफ 557 मिनट में सेंचुरी कंप्लीट की थी। उन्होंने 449 गेंदों का सामना करने के बाद 12 चौकों के जरिए 114 रनों की पारी खेली थी।