Hindi NewsफोटोखेलWomen's World Cup 2025 में लीग फेज के बाद टॉप 5 बल्लेबाज, कौन-कौन है लिस्ट में; जानिए

Women's World Cup 2025 में लीग फेज के बाद टॉप 5 बल्लेबाज, कौन-कौन है लिस्ट में; जानिए

वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लीग फेज के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाजों में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा है। लिस्ट में कौन-कौन शामिल है और कौन आगे नहीं खेल पाएगा? ये जान लीजिए।

Vikash GaurTue, 28 Oct 2025 08:49 AM
1/6

भारतीय बल्लेबाजों का जलवा

आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लीग फेज के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाजों में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा है। नंबर एक और नंबर दो पर दो भारतीय बल्लेबाज हैं। हालांकि, एक बल्लेबाज आगे नहीं खेल पाएगी। लिस्ट में कौन-कौन शामिल है? ये जान लीजिए।

2/6

मंधाना हैं नंबर वन

स्मृति मंधाना वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं। उन्होंने 7 मैचों में कुल 365 रन बनाए हैं। कोई अन्य बल्लेबाज 310 रन भी नहीं बना सका है।

3/6

रावल दूसरे नंबर पर, मगर…

भारत की प्रतिका रावल 308 रन 7 मैचों की 6 पारियों में बनाने में सफल रही हैं। वे वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज हैं। हालांकि, वे आगे नहीं खेलेंगी, क्योंकि उनका एंकल ट्विस्ट हो गया है और वे कई महीने तक मैदान से दूर रहेंगी।

4/6

वॉलवार्ट तीसरे पायदान पर

साउथ अफ्रीका की लॉरा वॉलवार्ट 7 मैचों में 301 रन बना चुकी हैं और वह इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। वुमेंस वर्ल्ड कप के इस सीजन में 300 से ज्यादा रन बनाने वाली वे तीसरी बल्लेबाज हैं।

5/6

हीली हिला सकती हैं सिंहासन

ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने महज 4 मैचों में 294 रन बना दिए हैं और भारत में जारी आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली चौथी बल्लेबाज हैं।

6/6

डिवाइन टॉप 5 में

वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाजों में टॉप 5 में न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन भी शामिल हैं, जिन्होंने 5 पारियों में 289 रन बनाए हैं। वह भी आगे नजर नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है और उन्होंने रिटायरमेंट भी वनडे क्रिकेट से ले लिया है।

