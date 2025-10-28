Women's World Cup 2025 में लीग फेज के बाद टॉप 5 बल्लेबाज, कौन-कौन है लिस्ट में; जानिए

डिवाइन टॉप 5 में

वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाजों में टॉप 5 में न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन भी शामिल हैं, जिन्होंने 5 पारियों में 289 रन बनाए हैं। वह भी आगे नजर नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है और उन्होंने रिटायरमेंट भी वनडे क्रिकेट से ले लिया है।