भारत के लिए सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, रोहित शर्मा ने बदल दी लिस्ट

सचिन नंबर वन

भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा रन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने बनाए। सचिन के नाम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 18426 रन दर्ज हैं। वे दुनिया के सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले भी बल्लेबाज हैं। वे एक दशक से ज्यादा समय पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन कोई उनके करीब नहीं पहुंचा।