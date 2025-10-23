भारत के लिए सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, रोहित शर्मा ने बदल दी लिस्ट

भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा रन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने बनाए। सचिन के नाम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 18426 रन दर्ज हैं। वे दुनिया के सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले भी बल्लेबाज हैं। वे एक दशक से ज्यादा समय पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन कोई उनके करीब नहीं पहुंचा।
विराट कोहली भले ही पिछले 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों में एक ही रन बना सके हों, लेकिन वे भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाने वाले बल्लेबाज हैं। विराट ने अब तक 14181 रन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बनाए हैं।
रोहित शर्मा अब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा ने जैसे ही 45 रनों के निजी स्कोर के बाद चौका लगाया तो उनके वनडे रनों की संख्या सौरव गांगुली से ज्यादा हो गई। रोहित शर्मा 11222 से ज्यादा रन बना लिए हैं।
सौरव गांगुली ने टीम इंडिया के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 11221 रन बनाए हैं। वे अब तीसरे से चौथे नंबर पर खिसक गए हैं। हालांकि, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके रन ज्यादा हैं, क्योंकि वे एशिया की टीम के लिए भी कुछ मैच खेले हैं।
राहुल द्रविड़ लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं। द्रविड़ ने भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 10768 रन बनाए हैं।