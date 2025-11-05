दुनिया की 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटरों में 3 भारतीय खिलाड़ी शामिल, जानिए कौन है सबसे ज्यादा दौलतमंद

हरमन टॉप 5 में शामिल

दुनिया की पांचवीं और भारत की तीसरी सबसे अमीर महिला क्रिकेटर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं। कौर की नेट वर्थ 2.9 मिलियन यूएस डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 24.36 करोड़ रुपये बैठती है। मंधाना और कौर की नेट वर्थ बढ़ेगी, क्योंकि इनको वर्ल्ड कप जीतने पर मोटा इनाम मिलेगा।