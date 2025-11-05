Hindustan Hindi News
दुनिया की 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटरों में 3 भारतीय खिलाड़ी शामिल, जानिए कौन है सबसे ज्यादा दौलतमंद

दुनिया की 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर कौन हैं? इसका जवाब आपको इस गैलरी में मिल जाएगा। टॉप 5 में 3 भारतीय खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज ऑलराउंडर इस समय शीर्ष पर है। लिस्ट में कौन कहां है? ये जान लीजिए।

Vikash GaurWed, 5 Nov 2025 11:14 AM
1/6

दुनिया की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर

दुनिया की 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटरों के बारे में जान लीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की पांच सबसे अमीर महिला क्रिकेटरों में 3 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं, लेकिन टॉप पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों का कब्जा है। लिस्ट में कौन-कौन शामिल है? ये जान लीजिए।

2/6

एलिस पैरी सबसे दौलतमंद

दुनिया की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिस पैरी हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने से पहले इंटरनेशनल फुटबॉल भी खेल चुकी हैं। एलिस पैरी की नेट वर्थ 13.5 मिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 113.4 करोड़ रुपये है।

3/6

लैनिंग दूसरे स्थान पर

लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया की टीम की कप्तान रहीं मेग लैनिंग दुनिया की दूसरी सबसे अमीर महिला क्रिकेटर हैं, जिनकी नेट वर्थ 8.5 मिलियन यूएस डॉलर है। भारतीय मुद्रा में ये करीब 71.4 करोड़ रुपये बैठती है।

4/6

मिताली सबसे अमीर भारतीय

दुनिया की तीसरी सबसे अमीर महिला क्रिकेटर भारतीय टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज हैं। मिताली राज की नेट वर्थ 5.2 मिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 43.68 करोड़ रुपये है। वह भारत की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर हैं।

5/6

मंधाना चौथे स्थान पर विराजमान

स्मृति मंधाना दुनिया की चौथी सबसे अमीर और भारत की दूसरी सबसे अमीर महिला क्रिकेटर हैं। बाएं हाथ की इस बल्लेबाज की नेट वर्थ 4 मिलियन यूएस डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 33.6 करोड़ रुपये बैठती है।

6/6

हरमन टॉप 5 में शामिल

दुनिया की पांचवीं और भारत की तीसरी सबसे अमीर महिला क्रिकेटर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं। कौर की नेट वर्थ 2.9 मिलियन यूएस डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 24.36 करोड़ रुपये बैठती है। मंधाना और कौर की नेट वर्थ बढ़ेगी, क्योंकि इनको वर्ल्ड कप जीतने पर मोटा इनाम मिलेगा।

