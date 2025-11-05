दुनिया की 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटरों में 3 भारतीय खिलाड़ी शामिल, जानिए कौन है सबसे ज्यादा दौलतमंद

दुनिया की 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटरों के बारे में जान लीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की पांच सबसे अमीर महिला क्रिकेटरों में 3 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं, लेकिन टॉप पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों का कब्जा है। लिस्ट में कौन-कौन शामिल है? ये जान लीजिए।
दुनिया की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिस पैरी हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने से पहले इंटरनेशनल फुटबॉल भी खेल चुकी हैं। एलिस पैरी की नेट वर्थ 13.5 मिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 113.4 करोड़ रुपये है।
लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया की टीम की कप्तान रहीं मेग लैनिंग दुनिया की दूसरी सबसे अमीर महिला क्रिकेटर हैं, जिनकी नेट वर्थ 8.5 मिलियन यूएस डॉलर है। भारतीय मुद्रा में ये करीब 71.4 करोड़ रुपये बैठती है।
दुनिया की तीसरी सबसे अमीर महिला क्रिकेटर भारतीय टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज हैं। मिताली राज की नेट वर्थ 5.2 मिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 43.68 करोड़ रुपये है। वह भारत की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर हैं।
स्मृति मंधाना दुनिया की चौथी सबसे अमीर और भारत की दूसरी सबसे अमीर महिला क्रिकेटर हैं। बाएं हाथ की इस बल्लेबाज की नेट वर्थ 4 मिलियन यूएस डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 33.6 करोड़ रुपये बैठती है।
दुनिया की पांचवीं और भारत की तीसरी सबसे अमीर महिला क्रिकेटर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं। कौर की नेट वर्थ 2.9 मिलियन यूएस डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 24.36 करोड़ रुपये बैठती है। मंधाना और कौर की नेट वर्थ बढ़ेगी, क्योंकि इनको वर्ल्ड कप जीतने पर मोटा इनाम मिलेगा।