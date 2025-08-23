दुनिया के 5 सबसे अमीर क्रिकेटर, विराट कोहली से भी ज्यादा किसके पास दौलत? धोनी का तीसरा नंबर

विराट कोहली

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली फिलहाल दुनिया में दूसरे सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। उनकी नेटवर्थ 127 मिलियन डॉलर (1050 करोड़ रुपये+) है। वह मौजूदा दौर में वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ा ब्रांड हैं। उनकी दुनियाभर में जबर्दस्त फैन फॉलाइंग हैं। कोहली की संपत्ति के कई प्रमुख स्रोत हैं। वह क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट, विज्ञापनों और बिजनेस वेंचर्स से कमाते हैं। वह रॉगन और वन8 जैसे फैशन और फिटनेस ब्रांड के मालिक हैं। उन्होंने लक्जरी प्रॉपर्टी में भी निवेश किया है। उनका मुंबई में लगभग 34 करोड़ और गुड़गांव में करीब 80 करोड़ रुपये कीमत का घर है। कोहली ने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। वह अब भारत के लिए सिर्फ वनडे खेलेंगे।