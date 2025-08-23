Top 5 Richest Cricketers In The World Sachin Tendulkar Has More net worth than Virat Kohli MS Dhoni at Third Spot दुनिया के 5 सबसे अमीर क्रिकेटर, विराट कोहली से भी ज्यादा किसके पास दौलत? धोनी का तीसरा नंबर
दुनिया के 5 सबसे अमीर क्रिकेटर, विराट कोहली से भी ज्यादा किसके पास दौलत? धोनी का तीसरा नंबर

दुनिया में टॉप 5 सबसे अमीर क्रिकेटर की फेहरिस्त में तीन भारतीय हैं। तीनों की नेटवर्थ 100 मिलियन डॉलर से भी अधिक है। सचिन तेंदुलकर के पास विराट कोहली से भी ज्यादा दौलत है। वहीं, एमएस धोनी का तीसरा नंबर है।

Md.Akram Sat, 23 Aug 2025 08:06 AM
सचिन तेंदुलकर

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर दुनिया में सबसे अमीर क्रिकेटर्स की लिस्ट में टॉप पर काबिज हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉर्ड्स का अंबार लगाने वाले सचिन की नेटवर्थ 170 मिलियन डॉलर (1400 करोड़ रुपये+) है। उन्होंने 2013 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा। हालांकि, संन्यास के बाद भी सचिन की ब्रांड एंडोर्समेंट और बिजनेस वेंचर्स के जरिए कमाई जारी है। वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस के मेंटोर हैं। उन्होंने खेल अकादमियों, रेस्टोरेंट और विभिन्न स्टार्टअप्स में निवेश कर रखा है, जिससे उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हो रही।

विराट कोहली

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली फिलहाल दुनिया में दूसरे सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। उनकी नेटवर्थ 127 मिलियन डॉलर (1050 करोड़ रुपये+) है। वह मौजूदा दौर में वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ा ब्रांड हैं। उनकी दुनियाभर में जबर्दस्त फैन फॉलाइंग हैं। कोहली की संपत्ति के कई प्रमुख स्रोत हैं। वह क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट, विज्ञापनों और बिजनेस वेंचर्स से कमाते हैं। वह रॉगन और वन8 जैसे फैशन और फिटनेस ब्रांड के मालिक हैं। उन्होंने लक्जरी प्रॉपर्टी में भी निवेश किया है। उनका मुंबई में लगभग 34 करोड़ और गुड़गांव में करीब 80 करोड़ रुपये कीमत का घर है। कोहली ने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। वह अब भारत के लिए सिर्फ वनडे खेलेंगे।

एमएस धोनी

दुनिया में सबसे अमीर क्रिकेटरों की सूची में पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी तीसरे नंबर पर हैं। दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज की नेटवर्थ 123 मिलियन डॉलर (1000 करोड़ रुपये+) है। क्रिकेट के अलावा धोनी की कमाई के कई जरिए हैं। वह खेती, फिटनेस चेन, प्रोडक्शन कंपनियों और टेक स्टार्टअप्स सहित अनेक व्यवसायों से कमा रहे हैं।। कई प्रमुख ब्रांड्स का चेहरा धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) में भी हिस्सेदारी है। धोनी ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था लेकिन आईपीएल में एक्टिव हैं।

रिकी पोंटिंग

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर रिकी पोंटिंग चौथे पायदान पर हैं। क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में शुमार पोंटिंग की नेटवर्थ 70 मिलियन डॉलर (580 करोड़ रुपये+) है। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कोचिंग और कमेंट्री में एंट्री की। उन्हें अक्सर ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर देखा जाता है। स्पॉन्सरशिप, कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट और मीडिया अपीरियंस से उनकी संपत्ति में इजाफा हो रहा। पोंटिंग आईपीएल में पंजाब किंग्स के हेड कोच हैं।

ब्रायन लारा

लिस्ट में पांचवें स्थान पर वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा हैं। उनकी नेटवर्थ 60 मिलियन डॉलर (500 करोड़ रुपये+) है। संन्यास के बाद लारा ने कमेंटेटर और कोच के रूप में काम किया। उन्होंने ब्रांड एंडोर्समेंट भी किए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है। लारा आईपीएल सनराइर्स हैदराबाद के हेड कोच रह चुके हैं।

