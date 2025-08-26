ये हैं दुनिया के 5 सबसे दौलतमंद क्रिकेट बोर्ड, लिस्ट में पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक शामिल

बीसीसीआई

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई की अनुमानित कुल संपत्ति 2.25 बिलियन डॉलर (18,760 करोड़ रुपये) है। इस राशि का एक बड़ा हिस्सा बीसीसीआई द्वारा भारत के घरेलू मैचों और आईपीएल के लिए बेचे जाने वाले ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से आता है। बीसीसीआई टीवी और डिजिटल राइट्स अलग-अलग बेचता है। भारतीय बोर्ड के लिए राजस्व का एक अन्य स्रोत स्पॉन्सरशिप राइट्स की बिक्री है, जिससे अच्छी रकम मिलती है। बीसीसीआई को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से भी काफी रेवेन्यू आता है।