ये हैं दुनिया के 5 सबसे दौलतमंद क्रिकेट बोर्ड, लिस्ट में पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक शामिल

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई की अनुमानित कुल संपत्ति 2.25 बिलियन डॉलर (18,760 करोड़ रुपये) है। इस राशि का एक बड़ा हिस्सा बीसीसीआई द्वारा भारत के घरेलू मैचों और आईपीएल के लिए बेचे जाने वाले ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से आता है। बीसीसीआई टीवी और डिजिटल राइट्स अलग-अलग बेचता है। भारतीय बोर्ड के लिए राजस्व का एक अन्य स्रोत स्पॉन्सरशिप राइट्स की बिक्री है, जिससे अच्छी रकम मिलती है। बीसीसीआई को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से भी काफी रेवेन्यू आता है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड (सीए) है। दुनिया के सबसे पुराने बोर्ड्स में से एक सीए का रेवेन्यू 79 मिलियन डॉलर (658 करोड़ रुपये) है। सीए की इंटरनेशनल मैचों के अलावा बिग बैश लीग (बीबीएल) के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से अच्छी कमाई होती है। बीबीएल लोकप्रिय टी20 लीगों में शामिल है।
इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) का रेवेन्यू 59 मिलियन डॉलर (492 करोड़ रुपये) है। ईसीबी की मुख्य कमाई का जरिएया इंटरनेशनल मैचों के टीवी राइट्स, द हंड्रेड जैसी लीग और स्पॉन्सरशिप है। क्रिकेट के खेल की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी।
दुनिया के सबसे दौलतमंद क्रिकेट बोर्ड की सूची में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) चौथे नंबर पर है। पीसीबी की अनुमानित कुल संपत्ति 55 मिलियन डॉलर (458 करोड़ रुपये) है। पीसीबी की कमाई का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) और इंटरनेशनल मैचों के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आता है।
सूची में पांचवें पायदान पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) है। बीसीबी का रेवेन्यू 51 मिलियन डॉलर (425 करोड़ रुपये) है। बीसीबी के राजस्व के मुख्य स्रोत ब्रॉडकास्ट डील्स, टिकट ब्रिक्री और बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) का आयोजन है।