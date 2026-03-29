रोहित शर्मा IPL 2026 में कर सकते हैं ये 5 धांसू कारनामे, लिस्ट में तीसरा वाला तो चौंका देगा!

सीजन में बना सकते हैं 600 रन

रोहित ने अभी तक आईपीएल के एक सीजन में 600 रनों का आंकड़ा नहीं छुआ है। वह 19वें सीजन में यह कमाल करने की फिराक में होंगे। उन्होंने 500 का आंकड़ा भी केवल एक मर्तबा (2013 में 538 रन) पार किया है। रोहित को कभी ऑरेंज कैप अवॉर्ड नसीब नहीं हुआ है। आईपीएल में यह अवॉर्ड एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर को दिया जाता है।