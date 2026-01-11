राहुल द्रविड़ के बर्थडे पर जानिए उनके 5 कमाल के रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज

सबसे ज्यादा नर्वस नाइंटीज

द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा बार नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए। उनके साथ 286 पारियों में कुल 10 बार ऐसा हुआ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर स्टीव वॉ 260 पारियों में 10 जबकि सचिन 320 पारियों में इतनी बार नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए।