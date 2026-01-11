राहुल द्रविड़ के बर्थडे पर जानिए उनके 5 कमाल के रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज

Hindustan Hindi News
आज 'द वॉल' के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 11 जनवरी, 1973 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। वह भारतीय टीम के कप्तान रहे। उन्होंने राष्ट्रीय टीम को कोचिंग भी दी। चलिए, आपको द्रविड़ के बर्थडे पर उनके 5 कमाल के रिकॉर्ड के बताते हैं।

Md.Akram Jan 11, 2026 12:54 pm IST
सबसे ज्यादा देशों में शतक

पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के नाम भारत के लिए सबसे ज्यादा देशों में टेस्ट शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 10 अलग-अलग देशों शतक जमाए। उनके बाद सचिन तेंदुलकर (9) हैं।

सबसे ज्यादा नर्वस नाइंटीज

द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा बार नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए। उनके साथ 286 पारियों में कुल 10 बार ऐसा हुआ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर स्टीव वॉ 260 पारियों में 10 जबकि सचिन 320 पारियों में इतनी बार नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए।

करियर में 334 कैच लपके

राहुल द्रविड़ इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर फील्डर में दूसरे सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय हैं। उन्होंने करियर में 509 मैचों में कुल 334 कैच लपके गए। उनसे आगे विराट कोहली हैं। कोहली अभी तक 556 मुकबलों में 342 कैच पकड़ चुके हैं।

ऐसा करने वाले इकलौते

द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट में 700 प्लस घंटे बल्लेबाजी करने वाले इकलौते हैं। उन्होंने 736 घंटे बैटिंग की। महान सचिन इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। सचिन ने 688 घंटे बैटिंग की। उनके बाद साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर जैक्स कैलिस (640 घंटे) हैं।

ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया

द्रविड़ के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में शून्य पर आउट हुए बगैर लगातार सबसे ज्यादा पारियां का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। उन्होंने ऐसी 173 पारियां खेलीं। उनके बाद सचिन (136) और इंग्लैंड के एलेक स्टीवर्ट (135) हैं।

