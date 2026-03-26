RCB का खिताब बचाएंगे ये 5 धुरंधर! IPL 2026 में कोहली ही नहीं, पार्टनर का चलना भी जरूरी

फिल सॉल्ट

कोहली ही नहीं, उनके ओपनिंग पार्टनर फिल सॉल्ट का आगामी सीजन में चलना जरूरी होगा। दोनों ने आईपीएल 2025 में मिलकर तबाही मचाई थी। इंग्लैंड के बल्लेबाज सॉल्ट ने कोहली के साथ 13 पारियों में 565 रन बनाए और आरसीबी को शुरुआत में दबदबा कायम करने का मौका दिया। सॉल्ट ने 13 मैचों में 403 रन जुटाए, जिसमें 175.98 का स्ट्राइक रेट था। उन्होंने चार फिफ्टी जमाई। सॉल्ट की आक्रामक बैटिंग ने कोहली को एंकर भूमिका निभाने में मदद की थी।