ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा ODI छक्के जड़ने वाले टॉप 5 विदेशी क्रिकेटर, रोहित शर्मा हैं इस क्लब के किंग

रोहित शर्मा हैं किंग

'हिटमैन' रोहित शर्मा के नाम ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी विदेशी बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कुल 44 छक्के एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जड़े हैं। 6 छक्के अगर वे आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज में जड़ देंगे तो पहले ऐसे बल्लेबाज बन जाएंगे, जो 50 वनडे सिक्स ऑस्ट्रेलिया में पूरे कर लेंगे।