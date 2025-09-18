Top 5 players with the most International centuries in women cricket Smriti Mandhana Surpasses Suzie Bates and Beaumont महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी ठोकी वाली टॉप 5 प्लेयर, स्मृति मंधाना एक झटके में दो कदम कूदीं
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोखेलमहिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी ठोकी वाली टॉप 5 प्लेयर, स्मृति मंधाना एक झटके में दो कदम कूदीं

महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी ठोकी वाली टॉप 5 प्लेयर, स्मृति मंधाना एक झटके में दो कदम कूदीं

महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी ठोकने वाली टॉप 5 प्लेयर की लिस्ट में स्मृति मंधाना एकमात्र भारतीय हैं। मंधाना इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे में शतक लगाने के बाद एक झटके में लिस्ट में दो कदम कूदी हैं।

Md.Akram Thu, 18 Sep 2025 12:17 AM
1/5

मेग लैनिंग

ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग के नाम महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी ठोकने का रिकॉर्ड दर्ज है। लैनिंग ने अपने करियर में कुल 17 शतक लगाए। उनके बल्ले से 103 वनडे में 15 जबकि 132 टी20 इंटरनेशनल मैचों में दो सेंचुरी निकलीं। उन्होंने 6 टेस्ट खेले पर कोई सैकड़ा नहीं जमाया।

2/5

स्मृति मंधाना

भारत की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गई हैं। वह अब तक 15 इंटरनेशनल सेंचुरी लगा चुकी हैं। उन्होंने बुधवार (17 सितंबर) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में शतक लगाने के बाद एक झटके में दो खिलाड़ियों को पछाड़ा। मंधाना ने 7 टेस्ट में दो, 107 वनडे में 12 और 153 टी20 इंटरनेशनल मैचो में एक शतक मारा है।

3/5

सूजी बेट्स

न्यूजीलैंड की धाकड़ ऑलराउंडर सूजी बेट्स ने महिला क्रिकेट में 14 शतक जड़े हैं। बेट्स ने 171 वनडे में 13 जबकि 177 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में एक शतक लगाया। उन्होंने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है।

4/5

टैमी ब्यूमोंट

इंग्लैंड की अनुभवी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट ने भी 14 शतक जमाए हैं। उन्होंने 11 टेस्ट मैचों में एक सेंचुरी लगाई है। ब्यूमोंट ने 132 वनडे में 12 और 109 टी20 इंटरनेशनल मैचों में सिर्फ एक शतक बनाया।

5/5

चार्लोट एडवर्ड्स

इंग्लैंड की पूर्व दिग्गज बल्लेबाज चार्लोट एडवर्ड्स फेहरिस्त में पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 13 इंटरनेशनल शतक जड़े। एडवर्ड्स ने 23 टेस्ट में चार और 191 वनडे में 9 शतक मारे। उनके बल्ले से 95 टी20 इंटरनेशनल मैचों में कोई शतक नहीं निकला।

Smriti Mandhana India Vs Australia Indian Women Cricket Team