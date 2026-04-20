IPL 2026 में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेलने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, वैभव सूर्यवंशी दूसरे नंबर पर खिसके; जानें नंबर-1 कौन?

वैभव सूर्यवंशी दूसरे पायदान पर

वैभव सूर्यवंशी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 164.29 के स्ट्राइक रेट से 46 रनों की पारी खेली, इस पारी में उन्होंने 28 गेंदें ली। यह उनके छोटे से आईपीएल करियर की सबसे धीमी पारी है। जी हां, इस पारी के बाद उनके ऑलओवर स्ट्राइक रेट में भी कमी आई है। वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल 2026 में 6 मैचों के बाद स्ट्राइक रेट 236.54 का हो गया है। वह अब टॉप-5 बल्लेबाजों में दूसरे पायदान पर हैं।