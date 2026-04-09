IPL इतिहास के 5 सबसे 'घुमक्कड़' क्रिकेटर, जिनकी जर्सी कई बार रंग बदली है; एक ने बनाया है महारिकॉर्ड

एरोन फिंच ने किया सबसे ज्यादा भ्रमण

आईपीएल के अभी 18 सीजन हुए हैं और 19वां सीजन चल रहा है, जबकि एरोन फिंच ऐसे खिलाड़ी हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन एक या दो नहीं, बल्कि 9 टीमों के लिए आईपीएल में खेले हैं, जो कि एक रिकॉर्ड उनके बराबर या उनसे ज्यादा टीमों के लिए कोई भी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेला है। फिंच ने गुजरात लायंस, पुणे वॉरियर्स इंडिया, सनराइज़र्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, किंग्स XI पंजाब, दिल्ली डेयरडेविल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के लिए कम से कम एक मैच खेला है।