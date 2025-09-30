Top 5 players with most sixes in Women's World Cup Harmanpreet Kaur on the verge of becoming the Sixer Queen महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाली टॉप 5 प्लेयर, हरमनप्रीत 'सिक्सर क्वीन' बनने की कगार पर
महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाली टॉप 5 प्लेयर, हरमनप्रीत 'सिक्सर क्वीन' बनने की कगार पर

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का मंगलवार (30 सितंबर) से आगाज हो गया है। यह टूर्नामेंट का 13वां संस्करण है। महिला वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाली टॉप 5 प्लेयर की लिस्ट में हरमनप्रीत कौर एकमात्र भारतीय हैं।

Md.Akram Tue, 30 Sep 2025 06:34 PM
डिएंड्रा डॉटिन

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का कारनामा डिएंड्रा डॉटिन ने किया है। वेस्टइंडीज की धाकड़ ऑलराउंडर डॉटिन ने टूर्नामेंट में 29 मैचों में 22 छक्के लगाए हैं। डॉटिन का यह रिकॉर्ड महिला वर्ल्ड कप 2025 में टूट सकता है क्योंकि वेस्टइंडीज टीम टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है।

हरमनप्रीत कौर

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने महिला वर्ल्ड कप में अब तक 27 मैचों में 20 छक्के उड़ाए हैं। वह जारी टूर्नामेंट में तीन हवाई फायर करते ही वर्ल्ड कप की'सिक्सर क्वीन' बन जाएंगी। भारत की टूर्नामेंट में पहली भिड़ंत श्रीलंका से हुई, जिसमें हरमनप्रीत ने 19 गेंदों में दो चौकों की मदद से 21 रनों की पारी खेली।

सोफी डिवाइन

न्यूजीलैंड की कप्तान और स्टार ऑलराउंडर सोफी डिवाइन ने महिला वनडे वर्ल्ड कप में 18 सिक्स जमाए हैं। उन्होंने 25 मैचों में यह कमाल किया है। डिवाइन के पास भी नंबर-1 का ताज हासिल करने का गोल्डन चांस है।

लिजेल ली

साउथ अफ्रीका की पूर्व सलामी बल्लेबाज लिजेल ली सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में 14 मुकाबले खेलने के बाद 12 सिक्स उड़ाए। वह इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुकी हैं।

क्लो ट्रायोन

साउथ अफ्रीका की ऑलराउंडर क्लो ट्रायोन पांचवें नंबर पर हैं। उन्होंने 18 मैचों में 11 छक्के ठोके हैं। 31 वर्षीय ऑलराउंडर महिला वर्ल्ड कप 2025 में साउथ अफ्रीका के स्कॉड में शामिल है।

