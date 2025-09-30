महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाली टॉप 5 प्लेयर, हरमनप्रीत 'सिक्सर क्वीन' बनने की कगार पर

हरमनप्रीत कौर

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने महिला वर्ल्ड कप में अब तक 27 मैचों में 20 छक्के उड़ाए हैं। वह जारी टूर्नामेंट में तीन हवाई फायर करते ही वर्ल्ड कप की'सिक्सर क्वीन' बन जाएंगी। भारत की टूर्नामेंट में पहली भिड़ंत श्रीलंका से हुई, जिसमें हरमनप्रीत ने 19 गेंदों में दो चौकों की मदद से 21 रनों की पारी खेली।