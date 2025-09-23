TOP 5 Players With Most Sixes in T20I Death overs Hardik Pandya on the verge of creating history T20I डेथ ओवरों में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले टॉप 5 प्लेयर, हार्दिक पांड्या इतिहास रचने की दहलीज पर
T20I डेथ ओवरों में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले टॉप 5 प्लेयर, हार्दिक पांड्या इतिहास रचने की दहलीज पर

टी20 क्रिकेट में डेथ ओवरों में जमकर छक्के-चौकों की बारिश होती है। 16 से 20 ओवर के दौरान बल्लेबाजी करने वाली टीम पर रन गति बढ़ाने का काफी दबाव होता है। जानिए, टी20 इंटरनेशनल में डेथ ओवरों में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले टॉप 5 प्लेयर कौन हैं? हार्दिक पांड्या इतिहास रचने की दहलीज पर हैं।

Md.Akram Tue, 23 Sep 2025 06:08 PM
मोहम्मद नबी

मोहम्मद नबी ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेथ ओवरों में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा छक्के जड़े हैं। अफगानिस्तान के अनुभवी ऑलराउंडर नबी ने अब तक डेथ ओवरों में 633 गेंदों का सामना किया है और 74 छक्के लगाए हैं।

डेविड मिलर

साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज डेविड मिलर ने भी अब तक डेथ ओवरों में में 74 सिक्स उड़ाए हैं। उन्होंने 16 से 20 ओवर के दौरान 708 गेंद खेली हैं। नबी ने एशिया कप 2025 में मिलर ने की बराबरी की। अफगानिस्तान टीम ग्रुप चरण से बाहर हो गई।

हार्दिक पांड्या

लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत के धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैं। उन्होंने T20I में अभी तक डेथ ओवरों में 620 गेंदों का सामना करने के बाद 71 छक्के ठोके हैं। हार्दिक इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। वह जारी एशिया कप में चार छक्के लगाकर नबी और मिलर को पछाड़कर नंबर-1 बन सकते हैं।

नजीबुल्लाह जादरान

अफगानिस्तान के बल्लेबाज नजीबुल्लाह जादरान ने डेथ ओवरों में 70 सिक्स जमाए हैं। उन्होंने 16 से 20 ओवर के दौरान 550 गेंद खेलीं। नजीबुल्लाह ने जून 2024 के बाद से कोई टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला।

विराट कोहली

दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली लिस्ट में फिसड्डी हैं। वह डेथ ओवरों में 536 गेंदों में 50 छक्के लगाकर पांचवें पायदान पर हैं। कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। वह टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह चुके हैं।

