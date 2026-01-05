IND vs NZ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले टॉप 5 प्लेयर, कोहली और गिल तोड़ेंगे सचिन का रिकॉर्ड!

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे मैचों में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज है। 'हिटमैन' रोहित ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 वनडे मुकाबलों में 47 सिक्स उड़ाए हैं।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 42 वनडे मैच खेले और 26 सिक्स उड़ाए। हालांकि, सचिन का रिकॉर्ड अब खतरे में है।
न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर क्रिस केर्न्स ने 25 सिक्स जमाए। उन्होंने भारतीय टीम के सामने 32 वनडे मैच खेले गए। वह टॉप 5 लिस्ट में न्यूजीलैंड के एकमात्र प्लेयर हैं।
स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ 33 वनडे मैच खेले हैं और 24 सिक्स जड़े हैं। वह आगामी वनडे सीरीज में तीन सिक्स लगाते ही सचिन को पछाड़कर लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल संयुक्त रूप से पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 12 वनडे मुकाबलों में 22 सिक्स मारे हैं। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने न्यूजीलैंड के सामने 23 वनडे खेलने के बाद 22 छक्के जमाए। शुभमन एक छक्का लगाते ही सहवाग से आगे निकल जाएंगे। वहीं, शुभमन को कोहली को पीछे छोड़ने के लिए तीन जबकि सचिन को पछाड़ने के लिए पांच सिक्स की जरूरत है।