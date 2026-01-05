IND vs NZ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले टॉप 5 प्लेयर, कोहली और गिल तोड़ेंगे सचिन का रिकॉर्ड!

शुभमन गिल

भारतीय कप्तान शुभमन गिल संयुक्त रूप से पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 12 वनडे मुकाबलों में 22 सिक्स मारे हैं। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने न्यूजीलैंड के सामने 23 वनडे खेलने के बाद 22 छक्के जमाए। शुभमन एक छक्का लगाते ही सहवाग से आगे निकल जाएंगे। वहीं, शुभमन को कोहली को पीछे छोड़ने के लिए तीन जबकि सचिन को पछाड़ने के लिए पांच सिक्स की जरूरत है।