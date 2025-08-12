एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप 5 प्लेयर, रोहित शर्मा के आगे फीके पड़े शाहिद अफरीदी

रोहित शर्मा

एशिया कप इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड 'हिटमैन' रोहित शर्मा के नाम दर्ज है। उन्होंने टूर्नामेंट में 37 मैचों में कुल 40 सिक्स जड़े। 'हिटमैन' रोहित ने एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में 28 जबकि टी20 फॉर्मेट में 12 हवाई फायर किए। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।