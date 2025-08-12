एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप 5 प्लेयर, रोहित शर्मा के आगे फीके पड़े शाहिद अफरीदी

एशिया कप इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड 'हिटमैन' रोहित शर्मा के नाम दर्ज है। उन्होंने टूर्नामेंट में 37 मैचों में कुल 40 सिक्स जड़े। 'हिटमैन' रोहित ने एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में 28 जबकि टी20 फॉर्मेट में 12 हवाई फायर किए। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी हैं। अफरीदी ने एशिया कप में 23 मुकाबलों में 26 छक्के जड़े। वह टूर्नामेंट में सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेले।
श्रीलंका के पूर्व धाकड़ ओपनर सनथ जयसूर्या ने कुल 23 सिक्स मारे। उन्होंने एशिया कप में 1990 से 2008 तक 25 मैच खेले। टूर्नामेंट पहली बार 2016 में टी20 फॉर्मेट में आयोजित हुआ था।
सूची में चौथे नंबर पर भारत के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना हैं। रैना एशिया कप में 2008 से 2012 तक 13 मैचों में मैदान पर उतरे। उन्होंने इस दौरान 18 उड़ाए।
अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी फेहरिस्त में पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में 19 मैचों में 15 सिक्स जमाए हैं। नबी ने वनडे फॉर्मेट में 13 जबकि टी20 फॉर्मेट में दो छक्के लगाए।