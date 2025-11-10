एशेज में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले टॉप 5 प्लेयर, बेन स्टोक्स के पास नया इतिहास रचने का गोल्डन चांस

एशेज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कारनामा बेन स्टोक्स ने किया है। इंग्लैंड के कप्तान और स्टार ऑलराउंडर स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 टेस्ट मैचों में 39 सिक्स जमाए हैं। उनके पास ऑस्ट्रेलिया में आगामी एशेज सीरीज में नया इतिहास रचने का मौका है। वह एशेज में 50 छक्के लगाने वाले पहले प्लेयर बन सकते हैं। उन्हें ऐसा करने के लिए सिर्फ 11 छक्कों की जरूरत है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन हैं। उन्होंने एशेज में 27 टेस्ट मैचों में 24 छक्के जड़े। हालांकि, पीटरसन का रिकॉर्ड अब खतरे में पड़ चुका है।
ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने एशेज में अभी तक 37 मुकाबलों में 21 सिक्स उड़ाए हैं। वह आगामी एशेज सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ चार छक्के लगाते ही पीटरसन को पछाड़ देंगे।
इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर इयान बॉथम सूची में चौथे पायदान पर हैं। उन्होंने एशेज में 20 छक्के मारे। बॉथम ने 32 टेस्ट मैचों में ऐसा किया।
फेहरिस्त में पांचवें स्थान पर इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 40 टेस्ट में 18 सिक्स ठोके। ब्रॉड ने 2023 की एशेज सीरीज के बाद क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।