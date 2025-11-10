एशेज में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले टॉप 5 प्लेयर, बेन स्टोक्स के पास नया इतिहास रचने का गोल्डन चांस

बेन स्टोक्स

एशेज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कारनामा बेन स्टोक्स ने किया है। इंग्लैंड के कप्तान और स्टार ऑलराउंडर स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 टेस्ट मैचों में 39 सिक्स जमाए हैं। उनके पास ऑस्ट्रेलिया में आगामी एशेज सीरीज में नया इतिहास रचने का मौका है। वह एशेज में 50 छक्के लगाने वाले पहले प्लेयर बन सकते हैं। उन्हें ऐसा करने के लिए सिर्फ 11 छक्कों की जरूरत है।