एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप 5 प्लेयर, वोल्वार्ड्ट ने इंडिया फाइनल में पलटा इतिहास

लौरा वोल्वार्ड्ट

साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने मेजबान भारत के खिलाफ फाइनल में शतकीय पारी के दौरान इतिहास पलट दिया। वह आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली प्लेयर बन गई हैं। उन्होंने 2025 वर्ल्ड कप में 9 मैचों में 570+ रन बनाए। उन्होंने टूर्नामेंट दो शतक के अलावा तीन अर्धशतकीय पारियां खेलीं।