एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप 5 प्लेयर, वोल्वार्ड्ट ने इंडिया फाइनल में पलटा इतिहास

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप 5 प्लेयर की लिस्ट में लौरा वोल्वार्ड्ट ने सभी को पछाड़ दिया है। वोल्वार्ड्ट समेत दो खिलाड़ी ही एक संस्करण में 500 प्लस रन बना सकीं।

Md.Akram Sun, 2 Nov 2025 11:34 PM
लौरा वोल्वार्ड्ट

साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने मेजबान भारत के खिलाफ फाइनल में शतकीय पारी के दौरान इतिहास पलट दिया। वह आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली प्लेयर बन गई हैं। उन्होंने 2025 वर्ल्ड कप में 9 मैचों में 570+ रन बनाए। उन्होंने टूर्नामेंट दो शतक के अलावा तीन अर्धशतकीय पारियां खेलीं।

एलिसा हीली

वोल्वार्ड्ट ने ऑस्ट्रेलिया की धाकड़ बल्लेबाज एलिसा हीली का रिकॉर्ड तोड़ा है। हीली ने 2022 में महिला वर्ल्ड कप में 9 मुकाबलों में 509 रन जुटाए थे। उनका औसत 56.55 का था। हीली ने दो शतक और दो अर्धशतक लगाए थे।

रचेल हेन्स

फेहरिस्त में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की पूर्व बल्लेबाज रचेल हेन्स हैं। उन्होंने 2022 संस्करण में 9 मैचों में 497 रन जोड़े थे, जिसमें 62.12 का औसत रहा। ऑस्ट्रेलिया ने तब फाइनल में इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता था।

डेबी हॉकले

न्यूजीलैंड की पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेबी हॉकले ने 1997 में महिला वनडे वर्ल्ड कप में 456 रन बटोरे थे। उनका सात मुकाबलों में 76.00 का औसत रहा। उस वक्त टूर्नामेंट का आयोजन भारत में हुआ था।

लिंडसे रीलर

सूची में पांचवें पायदान पर लिंडसे रीलर हैं। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व बल्लेबाज रीलर ने 1988 में आयोजित वर्ल्ड कप में 448 रन बनाए थे। उनका 8 मैचों में यह रन जोड़े थे।

India Vs South Africa Womens Cricket World cup 2025