इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, विराट कोहली दूसरे नंबर पर पहुंचे

विराट कोहली

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। उन्होंने यह कारनामा केवल 624 पारियों में किया है, जबकि सचिन तेंदुलकर को यहां तक पहुंचने के लिए 644 और कुमार संगाकारा को 666 पारियां लगी थीं। कोहली ने टेस्ट में 9230 रन, वनडे में 14600 से अधिक और टी20 इंटरनेशनल में 4188 रन बनाए हैं।