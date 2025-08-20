भारत-पाकिस्तान टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 प्लेयर, बाबर आजम लिस्ट में नहीं; कौन है नंबर-1?

टी20 एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से यूएई में होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच पहली टक्कर 14 सितंबर को होगी। दोनों टीमों की भिड़ंत में अब एक महीने से भी कम समय बचा है। चलिए, आपको भारत बनाम पाकिस्तान टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 प्लेयर के बारे में बताते हैं। इस लिस्ट में पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम नहीं हैं।
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टी20 मैचों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है। भारत के धाकड़ बल्लेबजा कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 11 टी20 मैचों में 70.28 के औसत से 492 रन बनाए। उन्होंने पांच अर्धशतक जड़े। कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं।
सूची में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ पांच टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और 228 रन जोड़े। रिजवान का औसत 57.00 का है। उन्होंने दो अर्धशतकीय पारियां खेलीं। रिजवान और बाबर आगामी एशिया कप में पाकिस्तान स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं।
पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शोएब मलिक ने अपने करियर में टीम इंडिया के खिलाफ 9 टी20 मुकाबले खेले। उन्होंने इस दौरान 27.33 के औसत से 164 रन बनाए। मलिक ने एक अर्धशतक लगाया।
पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने भारतीय टीम के विरुद्ध 8 टी20 इंटरनेशनल मैचों में मैदान पर उतरे। उनके बल्ले से 156 रन निकले। उनका औसत 26.00 का रहा। हफीज ने दो फिफ्टी ठोकीं।
फेबरिस्त में पांचवें नंबर पर भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 9 टी20 मुकाबलों में 155 रन जुटाए। युवराज का औसत 25.83 का रहा। उन्होंने एक अर्धशतकीय पारी खेली।