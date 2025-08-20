भारत-पाकिस्तान टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 प्लेयर, बाबर आजम लिस्ट में नहीं; कौन है नंबर-1?

9 सितंबर से एशिया कप

टी20 एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से यूएई में होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच पहली टक्कर 14 सितंबर को होगी। दोनों टीमों की भिड़ंत में अब एक महीने से भी कम समय बचा है। चलिए, आपको भारत बनाम पाकिस्तान टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 प्लेयर के बारे में बताते हैं। इस लिस्ट में पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम नहीं हैं।