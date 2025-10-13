Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोखेलIND vs AUS वनडे मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 प्लेयर, कोहली और रोहित एक-दूसरे के पीछे पड़े

IND vs AUS वनडे मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 प्लेयर, कोहली और रोहित एक-दूसरे के पीछे पड़े

भारतीय टीम 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। विराट कोहली और रोहित शर्मा सात महीने बाद भारत के लिए खेलेंगे। चलिए, आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वनडे मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 प्लेयर के बारे में बताते हैं। लिस्ट में कोहली और रोहित एक-दूसरे के पीछे पड़े हैं।

Md.Akram Mon, 13 Oct 2025 06:23 PM
1/5

सचिन तेंदुलकर

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वनडे मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने रिकॉर्ड महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। उन्होंने अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 71 वनडे खेले और 3077 रन जुटाए। उनका इस दौरान 44.59 का औसत रहा।

2/5

विराट कोहली

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक 50 वनडे मुकाबले खेले हैं और 2451 रन बनाए हैं। उनका औसत 54.46 का है। 36 वर्षीय कोहली जब पिछली बार मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे तो 84 रन बनाए। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।

3/5

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 46 वनडे मैचों में 2407 रन बनाए हैं, जिसमें 57.30 का औसत है। रोहित और कोहली लिस्ट में एक-दूसरे की पीछे पड़े हैं। दोनों के बीच केवल 44 रनों का अंतर है। रोहित आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे। उनकी जगह शुभमन गिल को भारतीय वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। रोहित भी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह चुके हैं।

4/5

रिकी पोंटिंग

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रिकी पोंटिंग ने भारत के खिलाफ अपने करियर में 59 वनडे मैच खेले। उन्होंने इस दौरान 40.07 के औसत से 2164 रन जोड़े।

5/5

एमएस धोनी

फेहरिस्त में पांचवें पायदान पर पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी हैं। उन्होंने भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे मैचों में 1660 रन बनाए। धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 2006 से 2019 तक 55 वनडे खेले।

India Vs Australia Virat Kohli Rohit Sharma