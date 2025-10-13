IND vs AUS वनडे मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 प्लेयर, कोहली और रोहित एक-दूसरे के पीछे पड़े

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 46 वनडे मैचों में 2407 रन बनाए हैं, जिसमें 57.30 का औसत है। रोहित और कोहली लिस्ट में एक-दूसरे की पीछे पड़े हैं। दोनों के बीच केवल 44 रनों का अंतर है। रोहित आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे। उनकी जगह शुभमन गिल को भारतीय वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। रोहित भी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह चुके हैं।