1 वनडे मैच में दौड़कर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 प्लेयर, लिस्ट में विराट कोहली एकमात्र भारतीय

गैरी कर्स्टन

साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज गैरी कर्स्टन के नाम एक वनडे मैच में दौड़कर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 1996 में यूएई के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में 112 रन दौड़कर रन बनाए थे। कर्स्टन ने रावलपिंडी के मैदान पर खेले गए मैच में 159 गेंदों में नाबाद 188 रनों की पारी खेली थी। उनके बल्ले से 13 चौके और चार छक्के निकले।