1 वनडे मैच में दौड़कर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 प्लेयर, लिस्ट में विराट कोहली एकमात्र भारतीय

साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज गैरी कर्स्टन के नाम एक वनडे मैच में दौड़कर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 1996 में यूएई के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में 112 रन दौड़कर रन बनाए थे। कर्स्टन ने रावलपिंडी के मैदान पर खेले गए मैच में 159 गेंदों में नाबाद 188 रनों की पारी खेली थी। उनके बल्ले से 13 चौके और चार छक्के निकले।
सूची में दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज फाफ डुप्लेसी हैं। उन्होंने साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे मुकाबले में 103 रन दौड़कर जुटाए थे। उन्होंने केपटाउन के स्टेडियम में 141 गेंदों में 185 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 16 चौके और तीन सिक्स शामिल हैं।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने 2004 में जिम्बाब्वे के विरुद्ध मैच में 102 रन दौड़कर जोड़े थे। उन्होंने होबार्ट के मैदान पर 126 गेंदों में 172 रनों की आतिशी पारी खेली थी। गिलक्रिस्ट ने अपनी पारी में 13 चौके और 3 सिक्स मारे।
न्यूजीलैंड के पूर्व ओपनर मार्टिन गुप्टिल ने 2013 में इंग्लैंड के सामने वनडे मैच में 101 रन जौड़कर बनाए थे। उन्होंने साउथेम्प्टन के मैदान पर 155 गेंदों में नाबाद 189 रन बटोरे थे। गुप्टिल के बल्ले से 19 चौके और दो छक्के निकले।
लिस्ट में पांचवें नंबर पर भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने साल 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मुकाबले में 100 रन दौड़कर जुटाए थे। कोहली ने केपटाउन में 159 गेंदों में नाबाद 160 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके ठोके और दो सिक्स उड़ाए।