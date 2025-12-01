घर पर POTM के 5 सिकंदर, विराट कोहली का आया बवंडर; सचिन और कैलिस का रिकॉर्ड हुआ धराशायी

विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में घर पर सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच (POTM) अवॉर्ड जीतने खिलाड़ी बन गए हैं। वह भारतीय सरजमीं पर अब तक 32 बार प्लेयर ऑफ द मैच बन चुकें हैं। उन्होंने रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में सचिन तेंदुलकर और जैक्स कैलिस का रिकॉर्ड धराशायी किया। स्टार बल्लेबाज कोहली ने रांची वनडे में 120 गेंदों में 135 रनों की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और सात सिक्स शामिल हैं। भारत को 17 रनों से रोमांचक जीत मिली।
महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में भारत की धरती पर 31 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता। वहीं, सचिन का इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच पुरुस्कार (70) का रिकॉर्ड भी खतरे में है। कोहली 70 अवॉर्ड के साथ दूसरे पायदान पर हैं।
साउथ अफ्रीका के पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर जैक्स कैलिस ने भी घर पर 31 मर्तबा POTM अवॉर्ड जीतने का कारानामा किया। वह (57) ओवरऑल लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रिकी पोंटिंग ने घर पर 25 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हासिल किए। उन्होंने अपने करियर में कुल 49 POTM जीते।
लिस्ट में आखिरी पायदान पर बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन हैं। वह घर पर 25 बार प्लेयर ऑफ द मैच बने। शाकिब ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 45 POTM अवॉर्ड अपने नाम किए।