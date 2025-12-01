घर पर POTM के 5 सिकंदर, विराट कोहली का आया बवंडर; सचिन और कैलिस का रिकॉर्ड हुआ धराशायी

Hindustan Hindi News
स्टार बल्लेबाज विराट कोहली रांची में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले वनडे में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। जानिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में घर पर सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच (POTM) अवॉर्ड जीतने के 5 सिकंदर कौन हैं?

Md.Akram Mon, 1 Dec 2025 04:04 PM
विराट कोहली

विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में घर पर सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच (POTM) अवॉर्ड जीतने खिलाड़ी बन गए हैं। वह भारतीय सरजमीं पर अब तक 32 बार प्लेयर ऑफ द मैच बन चुकें हैं। उन्होंने रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में सचिन तेंदुलकर और जैक्स कैलिस का रिकॉर्ड धराशायी किया। स्टार बल्लेबाज कोहली ने रांची वनडे में 120 गेंदों में 135 रनों की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और सात सिक्स शामिल हैं। भारत को 17 रनों से रोमांचक जीत मिली।

सचिन तेंदुलकर

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में भारत की धरती पर 31 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता। वहीं, सचिन का इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच पुरुस्कार (70) का रिकॉर्ड भी खतरे में है। कोहली 70 अवॉर्ड के साथ दूसरे पायदान पर हैं।

जैक्स कैलिस

साउथ अफ्रीका के पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर जैक्स कैलिस ने भी घर पर 31 मर्तबा POTM अवॉर्ड जीतने का कारानामा किया। वह (57) ओवरऑल लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।

रिकी पोंटिंग

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रिकी पोंटिंग ने घर पर 25 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हासिल किए। उन्होंने अपने करियर में कुल 49 POTM जीते।

शाकिब अल हसन

लिस्ट में आखिरी पायदान पर बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन हैं। वह घर पर 25 बार प्लेयर ऑफ द मैच बने। शाकिब ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 45 POTM अवॉर्ड अपने नाम किए।

