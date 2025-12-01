घर पर POTM के 5 सिकंदर, विराट कोहली का आया बवंडर; सचिन और कैलिस का रिकॉर्ड हुआ धराशायी

विराट कोहली

विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में घर पर सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच (POTM) अवॉर्ड जीतने खिलाड़ी बन गए हैं। वह भारतीय सरजमीं पर अब तक 32 बार प्लेयर ऑफ द मैच बन चुकें हैं। उन्होंने रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में सचिन तेंदुलकर और जैक्स कैलिस का रिकॉर्ड धराशायी किया। स्टार बल्लेबाज कोहली ने रांची वनडे में 120 गेंदों में 135 रनों की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और सात सिक्स शामिल हैं। भारत को 17 रनों से रोमांचक जीत मिली।