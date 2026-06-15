25 की उम्र से पहले सबसे ज्यादा वनडे शतक जड़ने वाले टॉप 5 प्लेयर, विराट कोहली से कितनी दूर रहमानुल्लाह गुरबाज?

रहमानुल्लाह गुरबाज

अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज संयुक्त रूप से पांचवें पायदान पर पहुंच गए हैं। वह वनडे क्रिकेट में 9 शतक लगा चुके हैं। उनकी उम्र फिलहाल 24 साल है। गुरबाज ने नौवां शतक हाल ही में धर्मशाला में भारत के खिलाफ पहले वनडे में जमाया। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर क्रिस गेल ने भी 25 की उम्र से पहले 9 वनडे शतक मारे थे। गुरबाज लिस्ट में कोहली से 8 शतक दूर हैं।