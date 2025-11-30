T20I इतिहास में सबसे ज्यादा पारियां खेलने वाले टॉप-5 प्लेयर्स, पॉल स्टर्लिंग ने तोड़ा रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड

पॉल स्टर्लिंग

आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने T20I क्रिकेट में उस समय इतिहास रचा, जब वह बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20I में बैटिंग करने उतरे। वह T20I क्रिकेट के इतिहास में अब सबसे ज्यादा 152 पारियों में बल्लेबाजी करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है।