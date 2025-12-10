Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
ODI में 2025 में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले टॉप 5 प्लेयर, रोहित से नंबर-1 की बाजी मार ले गया ये 'छोरा'

साल 2025 में सबसे ज्यादा वनडे चौके जड़ने वाले टॉप 5 प्लेयर की लिस्ट में अलग-अलग देश के खिलाड़ी शामिल हैं। भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा से 26 साल का 'छोरा' नंबर-1 की बाजी मार ले गया।

Md.Akram Dec 10, 2025 04:53 pm IST
1/5

रचिन रवींद्र

साल 2025 में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके मारने का कारनामा न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रवींद्र ने अंजाम दिया। 26 वर्षीय रचिन ने 14 वनडे मैचों में 694 रन बनाए, जिसमें 73 चौके लगाए। न्यूजीलैंड टीम मौजूदा साल में अपनी आखिरी वनडे सीरीज खेल चुकी है।

2/5

रोहित शर्मा

लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। उन्होंने 2025 में 14 वनडे मुकाबले खेलने के बाद 60 चौके जमाए। रोहित ने 650 रन बटोरे। भारत ने इस साल अपनी आखिरी वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका को 2-1 से हराया।

3/5

बेन डकेट

इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट ने मौजूदा साल में 15 वनडे मैचों में 537 रन जोड़े। उनके बल्ले से इस दौरान 68 चौके निकले।

4/5

जॉर्ज मुन्से

स्कॉटलैंड के ओपनर जॉर्ज मुन्से ने 11 वनडे मुकाबलों में 67 चौके लगाए। उन्होंने 735 रन बनाए। मुन्से 2025 में वनडे में सबसे ज्यादा सिक्स (34) लगाने वाले प्लेयर हैं।

5/5

शाई होप

फेहिस्त में पांचवें पायदान पर वेस्टइंडीज के कप्तान और विकेटकीपर शाई होप हैं। उन्होंने 2025 में वनडे क्रिकेट में 61 चौके ठोके। होप ने 15 मैचों में 670 रन जुटाए।

