ODI में 2025 में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले टॉप 5 प्लेयर, रोहित से नंबर-1 की बाजी मार ले गया ये 'छोरा'

रचिन रवींद्र

साल 2025 में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके मारने का कारनामा न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रवींद्र ने अंजाम दिया। 26 वर्षीय रचिन ने 14 वनडे मैचों में 694 रन बनाए, जिसमें 73 चौके लगाए। न्यूजीलैंड टीम मौजूदा साल में अपनी आखिरी वनडे सीरीज खेल चुकी है।