एशेज में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले टॉप 5 प्लेयर, स्मिथ जैसा कमाल 21वीं सदी में कोई नहीं कर पाया

एशेज इतिहास में सबसे ज्यादा शतक ठोकने का कारनामा महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन ने किया। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 37 टेस्ट मैचों में 19 सेंचुरी लगाईं। वह 1928 से 1948 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे।
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ लिस्ट में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने एशेज में अब तक 37 टेस्ट में 12 शतक जमाए हैं। वह 21वीं सदी में एशेज में 10 सेंचुरी का आकड़ा छूने वाले इकलौते हैं। स्मिथ इंग्लैंड के जैक हॉब्स को पछाड़ने की दहलीज पर हैं। हॉब्स ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 41 टेस्ट में 12 सेंचुरी जड़ीं।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने एशेज में 10 शतक लगाए। उन्होंने 45 टेस्ट मैचों में ऐसा किया।
इंग्लैंड के डेविड गॉवर संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 38 एशेज मुकाबलों में 9 शतक मारे। ऑस्ट्रेलिया के वैली हैमंड ने 33 मैचों 9 सेंचुरी जमाईं।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग संयुक्त रूप से पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध 35 टेस्ट मैचों में 8 शतक जड़े। ऑस्ट्रेलिया के आर्थर मॉरिस (24 मैच), ग्रेग चैपल (27 मैच) और इंग्लैंड हर्बर्ट सटक्लिफ (30 मैच) ने भी एशेज में 9-9 सेंचुरी लगाईं।