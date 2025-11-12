एशेज में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले टॉप 5 प्लेयर, स्मिथ जैसा कमाल 21वीं सदी में कोई नहीं कर पाया

स्टीव स्मिथ

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ लिस्ट में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने एशेज में अब तक 37 टेस्ट में 12 शतक जमाए हैं। वह 21वीं सदी में एशेज में 10 सेंचुरी का आकड़ा छूने वाले इकलौते हैं। स्मिथ इंग्लैंड के जैक हॉब्स को पछाड़ने की दहलीज पर हैं। हॉब्स ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 41 टेस्ट में 12 सेंचुरी जड़ीं।