IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा चौके-छक्के ठोकने वाले टॉप 5 प्लेयर, विराट कोहली से विदेशी ने मारी बाजी

विराट कोहली

लिस्ट में दूसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने आईपीएल 2016 में 16 मैचों में 121 बाउंड्री जमाई थीं। कोहली ने 83 चौके लगाए और 38 सिक्स उड़ाए। उन्होंने रिकॉर्ड 973 रन बटोरे थे। आरसीबी ने उस सीजन फाइनल में एंटी मारी लेकिन करीबी मैच में सनराईजर्स हैदराबाद (एसआरएच) से हार गई।