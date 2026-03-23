IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा चौके-छक्के ठोकने वाले टॉप 5 प्लेयर, विराट कोहली से विदेशी ने मारी बाजी

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के एक सीजन में सबसे ज्यादा चौके-छक्के ठोकने का रिकॉर्ड जोस बटलर के नाम दर्ज है। इंग्लैंड के बल्लेबाज बटलर ने आईपीएल 2022 में 128 बाउंड्री लगाई थीं। उनके बल्ले से 83 चौके और 45 छक्के निकले थे। बटलर तब राजस्थान रॉयल्स (आरआस) में थे। उन्होंने 17 मैचों में कुल 863 रन बटोरे थे।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने आईपीएल 2016 में 16 मैचों में 121 बाउंड्री जमाई थीं। कोहली ने 83 चौके लगाए और 38 सिक्स उड़ाए। उन्होंने रिकॉर्ड 973 रन बटोरे थे। आरसीबी ने उस सीजन फाइनल में एंटी मारी लेकिन करीबी मैच में सनराईजर्स हैदराबाद (एसआरएच) से हार गई।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ ओपनर डेविड वॉर्नर ने 2016 में आयोजित आईपीएल में 121 बाउंड्री जड़ी थीं। उन्होंने 88 चौके और 31 सिक्स जमाए। वॉर्नर ने 17 मैचों में 848 रन जुटाए थे। वह उस वक्त एसआरएच के कप्तान थे और टीम चैंपियन बनी थी।
गुजरात टाइटंस (जीटी) का हिस्सा शुभमन गिल ने आईपीएल 2023 में 118 बाउंड्री लगाई थीं। उनके बल्ले से 85 चौके और 33 सिक्स निकले। गिल ने 17 मुकाबलों 890 रन जोड़कर जीटी की खिताबी जीत में अहम योगदान दिया था।
जीटी के युवा सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन का आईपीएल 2025 में बल्ला गरजा था। उन्होंने पिछले सीजन में 15 मैचों में 759 रन बनाए, जो सर्वाधिक थे। सुदर्शन ने 109 बाउंड्री जमाई थीं। उन्होंने 88 चौके ठोके जबकि 21 छक्के मारे।