बतौर कप्तान सबसे ज्यादा प्रतिशत मैच जीतने वाले खिलाड़ी, कोहली-पोंटिंग नहीं ये भारतीय नंबर-1

बतौर कप्तान सबसे ज्यादा प्रतिशत मैच जीतने वाले खिलाड़ियों की इस लिस्ट का पैमाना हमने कम से कम 100 मैच जीतने वाले कप्तानों का रखा है। टॉप-5 खिलाड़ियों की इस लिस्ट में वह नाम हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान 100 से अधिक मैच जीते और उनका जीत का प्रतिशत सर्वाधिक रहा। हैरान कर देने वाली बात यह है कि वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करने वाले रिकी पोंटिंग लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं।
पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली इस लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर हैं। उनकी अगुवाई में टीम इंडिया ने 213 मैच खेले जिसमें 135 में जीत मिली। कोहली का जीत का प्रतिशत 63.38 का रहा। हालांकि वह कभी भारत को आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता पाए।
मैच फिक्सिंग के चलते बैन हुए साउथ अफ्रीका के हैंसी क्रोनिए लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में जीत का प्रतिशत 65.96 का रहा है। उनकी अगुवाई में साउथ अफ्रीका 191 में से 126 मैच जीता था। 2002 में उनकी मौत प्लेन क्रैश में हुई।
रिकी पोंटिंग के बाद इस लिस्ट में शामिल होने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ हैं, जिनकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने 1999 का खिताब जीता था। वॉ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 163 मैच खेले जिसमें 108 में जीत मिली। उनका जीत का प्रतिशत 66.25 का रहा।
रिकी पोंटिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने कुल 324 मैच खेले, जिसमें 220 में जीत मिली और 77 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान दो मैच टाई और 13 ड्रॉ भी रहे। बतौर कप्तान रिकी पोंटिंग का जीत का प्रतिशत 67.9 का है।
इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान कम से कम 100 मैच जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे ज्यादा जीत का प्रतिशत रोहित शर्मा के नाम है। हिटमैन की अगुवाई में भारत ने टेस्ट, वनडे और टी20 मिलाकर कुल 142 मैच खेले, जिसमें 103 में टीम इंडिया को जीत मिली। रोहित शर्मा का इंटरनेशनल क्रिकेट में जीत का प्रतिशत 72.53 का है।