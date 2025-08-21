बतौर कप्तान सबसे ज्यादा प्रतिशत मैच जीतने वाले खिलाड़ी, कोहली-पोंटिंग नहीं ये भारतीय नंबर-1

बतौर कप्तान सबसे ज्यादा प्रतिशत मैच जीतने वाले खिलाड़ी

बतौर कप्तान सबसे ज्यादा प्रतिशत मैच जीतने वाले खिलाड़ियों की इस लिस्ट का पैमाना हमने कम से कम 100 मैच जीतने वाले कप्तानों का रखा है। टॉप-5 खिलाड़ियों की इस लिस्ट में वह नाम हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान 100 से अधिक मैच जीते और उनका जीत का प्रतिशत सर्वाधिक रहा। हैरान कर देने वाली बात यह है कि वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करने वाले रिकी पोंटिंग लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं।