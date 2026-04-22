IPL में सबसे तेज 500 रन बनाने वाले टॉप 5 प्लेयर, वैभव सूर्यवंशी ने रच डाला डबल इतिहास

वैभव सूर्यवंशी

राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 वर्षीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने डबल इतिहास रच दिया है। वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सबसे तेज और सबसे कम उम्र में 500 रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने महज 227 गेंदों में यह आंकड़ा छुआ। सूर्यवंशी ने बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 11 गेंदों में 8 रन बनाने के दौरान ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड तोड़ा। युवा ओपनर ने पिछले सीजन में डेब्यू किया। सूर्यवंशी ने अब तक 14 आईपीएल मैच खेले हैं।