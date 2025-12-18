IPL 2026 में घर वापसी करने वाले 5 खिलाड़ी, सभी के साथ हुआ 'बेस प्राइस वाला हादसा'

सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ आईपीएल में फिर से दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) में लौट आए हैं। उन्हें डीसी ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में 75 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा। वह नीलामी की शुरुआत में अनसोल्ड रहे थे लेकिन डीसी ने बाद में पैडल उठा दिया। उन्होंने डीसी के लिए 2018 से 2014 तक 79 मैचों में 1892 रन बनाए। शॉ को पिछले सीजन में खरीदार नहीं मिला था।
साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक की मुंबई इंडियंस (एमआई) में घर वापसी हुई है। एमआई ने उन्हें एक करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर लिया। डिकॉक ने पहले 2019 से 2021 तक एमआई का प्रतिनिधित्व किया। वह 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर)का हिस्सा थे।
साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी दिल्ली कैपिटल्स में फिर से आ गए हैं। वह भी आईपीएल 2026 ऑक्शन की शुरुआत में अनसोल्ड रहे थे। डीसी ने गेंदबाज को दो करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा। वह आईपीएल 2024 से पहले डीसी हिस्सा थे लेकिन चोटिल होने के कारण बाहर होना पड़ा। तब उनके रिप्लेसमेंट के रूप में ऑस्ट्रेलिया के फ्रेजर मैकगर्क आए थे।
बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी की केकेआर में घर वापसी हुई है। केकेआर ने त्रिपाठी को 75 लाख रुपये के बेस प्राइस पर स्क्वॉड में शामिल किया। वह पांच आईपीएल टीमों में रह चुके हैं। हालांकि, त्रिपाठी का बेस्ट आईपीएल सीजन 2021 में केकेआर की ओर से रहा। तब उन्होंने 17 मैचों में 397 रन बटोरे थे। वह पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) में थे।
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) में लौटे हैं। वह 2014 और 2015 में सीएसके में थे मगर कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला। उन्हें चेन्नई ने आईपीएल 2026 ऑक्सन में दो करोड़ रुपये के बेस प्राइस में लिया। हैनरी 2017 में पंजाब किंग्स और 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) का हिस्सा थे। उन्होंने कुल छह आईपीएल मैच खेले हैं।