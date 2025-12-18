IPL 2026 में घर वापसी करने वाले 5 खिलाड़ी, सभी के साथ हुआ 'बेस प्राइस वाला हादसा'

पृथ्वी शॉ

सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ आईपीएल में फिर से दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) में लौट आए हैं। उन्हें डीसी ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में 75 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा। वह नीलामी की शुरुआत में अनसोल्ड रहे थे लेकिन डीसी ने बाद में पैडल उठा दिया। उन्होंने डीसी के लिए 2018 से 2014 तक 79 मैचों में 1892 रन बनाए। शॉ को पिछले सीजन में खरीदार नहीं मिला था।